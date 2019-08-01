Hürriyet Daily News: полученные С-400 будут находиться под полным контролем Турции

Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что у Турции будет полный контроль за работой комплексов С-400, которые она приобрела у Москвы, пишет Hürriyet Daily News. Кроме того он отметил, что в ближайшее время Турция собирается самостоятельно строить комплексы аналогичные российским.

Командование российскими системами С-400 будет целиком в руках Турции, и ничего не произойдёт без согласования с ней, заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Об этих словах турецкого чиновника пишет Hürriyet Daily News.



Кроме того, по его утверждению, США не предоставили никакой технической информации, которая говорила бы о том, что системы С-400 и американские истребители F-35 не могут работать вместе.

Так что, по его мнению, решение Вашингтона исключить Турцию из программы поставок этих истребителей вызовет вопросы не только внутри США, но и у их союзников. Также он назвал это решение «далеко не рациональным».



Чиновник подчеркнул, что Турция работает над созданием своей системы ПРО, которая была бы эквивалентна российским С-400. При этом турецкие вооружения HISAR и Siper, как планируется, будут поставляться начиная с 2021 года, пишет Hürriyet Daily News.



