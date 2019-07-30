Обозреватель Times: Западу не стоит терять Турцию

Запад не может позволить себе потерять Турцию, пишет в своей статье для The Times Майкл Бёрли из аналитического центра LSE Ideas при Лондонской школе экономики.

«Нам нужно сохранить Эрдогана в нашей команде, пока Россия и Китай пытаются обзавестись влиянием на Анкару», — считает автор.

Турция вступила в НАТО в 1952 году и выступала не только в качестве южного оплота в борьбе с Советским Союзом, но и в качестве западной, при этом мусульманской цитадели на Ближнем Востоке. Однако теперь эти отношения ухудшились настолько, что некоторые требуют исключения Турции из Североатлантического альянса. Неважно, идёт ли речь о Китае в 1949 году или об Анкаре в 2019 году, США нигде не могут позволить себе проиграть.

Нынешний кризис в отношениях с Турцией возник из-за покупки четырёх дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Анкара пошла на этот шаг после того, как Вашингтон побоялся продавать турецкой стороне свои ЗРК Patriot. И хотя радары на российской системе не могут повлиять на программное обеспечение истребителей F-35, но они могут использоваться для сбора данных об этих воздушных судах.

Президент США Дональд Трамп пока игнорирует призыв американского конгресса предпринять ответные шаги против Анкары: ввести санкции или вообще выгнать Турцию из НАТО. Конкретно у него сложились хорошие отношения с суровым турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. И он даже готов поверить выдумке о том, что на развёртывание российских ракет уйдёт год или около того.

Однако сам Эрдоган с подозрением относится к США, поскольку считает, что Вашингтон причастен к неудачной попытке государственного переворота 2016 года. Эти подозрения подтверждают и российская разведка, и, похоже, сами Соединённые Штаты, которые отказались выдать предполагаемого руководителя госпереворота — проповедника Фетхуллаха Гюлена. Кроме того, пилоты F-16, участвовавшие в преследовании самолёта Эрдогана и обстрелявшие здание парламента, взлетели с базы Инджирлик, где наблюдается очень активное присутствие США. Для Эрдогана этот неудавшийся мятеж стал поворотным моментом. Неспроста после событий 2016 года почти 150 тыс. турецких госслужащих лишились работы, а 77 тыс. человек вообще попали в тюрьму.

Запад чересчур самоуверенно полагает, что прискорбное экономическое положение Турции, а также падающая популярность Эрдогана у избирателей приведут к тому, что Анкара вернётся в западную обойму. При этом Запад недооценивает то, что делают с Турцией Россия и Китай.

Так, Москва была бы рада добиться выхода Анкары из НАТО. Именно поэтому она покорно перенесла и то, что турецкие военные в 2015 году сбили российский истребитель, и убийство своего посла в столице Турции годом позже. Анкара вместе с Россией и Ираном также стала ключевым игроком в сирийском мирном процессе, после того как «заклятый друг» Эрдогана Башар Асад одержал победу в гражданской войне.

Россия ощущает слабеющую заинтересованность США в Ближнем Востоке и видит в этом возможность восстановить своё влияние. При этом она продаёт вооружения, которые были успешно протестированы в «сирийской кровавой бане», пишет автор. «Станет ли Америка наказывать такие страны, как Египет, Катар или Саудовскую Аравию, если те решат пойти по стопам Турции в вопросе закупки вооружений?» — задаётся вопросом автор.

Не меньше заинтересован в Турции и Китай. Во время своего недавнего визита в Пекин Эрдоган пытался добиться для своей страны ключевой роли в инициативе председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс — один путь».

«Хотя пока ещё слишком рано говорить, потеряна ли Турция, но тут явно грубой заплаткой на эти давние теснейшие отношения не отделаешься. Придёт ли Китай со своими инвестициями, а, может, Россия окажется ненадёжным другом, — всё это предстоит ещё увидеть. Но и ЕС, и США должны хорошенько подумать, перед тем как «терять» Турцию в приступе досады из-за нескольких ракет, которые Эрдоган приобрёл отчасти для того, чтобы ни один из членов его собственных ВВС вновь не попытался его свергнуть», — пишет в завершение своей статьи для The Times Майкл Бёрли.