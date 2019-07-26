Hürriyet Daily News Оригинал

Hürriyet Daily News: плод тёплых отношений — Эрдоган о российском безвизе для Турции

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Турции со служебными и специальными паспортами. В частности, Эрдоган заявил, что этот шаг российских властей — плод диалога и тёплых отношений между Анкарой и Москвой, пишет Hürriyet Daily News.
Hürriyet Daily News: плод тёплых отношений — Эрдоган о российском безвизе для Турции
Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что решение Москвы отменить визовый режим для ряда турецких граждан стало плодом дружественных отношений с Россией.
 
«Отмена Россией визового режима для граждан Турции является результатом тёплых отношений и диалога», — приводит Hürriyet Daily News слова турецкого лидера.
 
Как отмечает издание, в рамках указа, подписанного недавно российским президентом Владимиром Путиным, возможность совершать краткосрочные визиты в Россию получили турецкие граждане не только со служебными, но и со специальными паспортами, говорится в статье. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Hürriyet Daily News Турция Европа
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