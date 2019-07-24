Hürriyet Daily News: курорты Турции «нацелились» на 5 миллионов российских туристов

В этом году курорты Турции ставят новые рекорды по количеству иностранных отдыхающих чуть ли не каждый день, пишет Hürriyet Daily News. В частности, только из России турецкие отели нацелились принять в этом году более пяти миллионов туристов, отмечает издание.

С начала января по 18 июля только на курортах турецкой Анталии отдохнули около 7 млн иностранных туристов, что на 16% больше, чем в первые шесть месяцев прошлого года, сообщает Hürriyet Daily News.

«Каждый день мы устанавливаем новый рекорд. Если тенденция продолжится, то мы легко добьёмся нашей цели — принять в этом году 16 миллионов туристов», — цитирует турецкое издание главу ассоциации Professional Hotel Managers’ Association (POYD) Улькая Атмака.

Председатель ассоциации POYD также отметил, что поток отдыхающих увеличился прежде всего из Российской Федерации и Европы.

В свою очередь, глава ассоциации Mediterranean Touristic Hoteliers’ Association (AKTOB) Эркан Ягчи подчеркнул, что на данный момент особенно радуют российские туристы.

«В прошлом году мы приняли 4,8 миллиона отдыхающих из Россиийской Федерации. Мы прогнозируем увеличение числа российских туристов на 5-10 процентов в год. Мы нацелились принять более пяти миллионов туристов из России», — поделился планами Ягчи.

Ещё в июне, напоминает Hürriyet Daily News, глава AKTOB заявил, что, предположительно, как минимум 250 тыс. российских полицейских со своими семьями, начиная с августа, должны провести свои отпуска на курортах Турции.

Дело в том, что Москва отменила запрет, согласно которому сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации не могли въезжать на территорию целого ряда государств, поясняет турецкое издание.