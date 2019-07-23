Le Parisien: прикоснуться к «высокому блондину» — поместье Пьера Ришара на юге Франции заполонили российские туристы

Винодельческое поместье Пьера Ришара на юге Франции стало любимым экскурсионным направлением для российских туристов — страстных поклонников французского актёра, пишет Le Parisien. По словам издания, самого актёра безмерно удивляет подобный успех и готовность россиян проделывать длинный путь ради автографа. Как отмечается в статье, при виде артиста поклонники из России настолько теряют контроль, что для них даже стали устраивать отдельные приёмные дни.

Добраться до принадлежащего актёру Пьеру Ришару «маленького винодельческого рая» Bel Évêque в коммуне Грюиссан непросто, пишет Le Parisien. «Но кого волнует длительность пути, если русским почитателям удастся ступить на каменистую почву угодий «высокого блондина» и даже встретиться с ним на автограф-сессии», — замечает издание.

По словам газеты, «безграничный культ» Пьера Ришара сохранился в России ещё с 1970-х годов. «В течение десятилетий актёр, игравший роли неудачников, был воплощением редких минут радости жизни за железным занавесом, поскольку фильмы с его участием в телепрограмме были единственным семейным развлечением», — пишет автор статьи.

«Они приезжают круглый год в надежде встретить Пьера, который не всегда здесь бывает», — рассказывает управляющий владениями сын актёра Кристоф Ришар, добавляя, что летом по средам и пятницам в винодельне устраиваются автограф-сессии.

«Чтобы всё прошло хорошо, мы организуем специальные сессии для русских, которые становятся практически неуправляемыми, когда появляется отец», — признаётся Кристоф. По его словам, сам Пьер не устаёт удивляться тому, что поклонники проделывают столь долгий путь, только чтобы увидеть его и взять автограф. Сын актёра описывает разворачивающиеся в поместье сцены, когда туристы находятся «на грани истерики и сильнейших эмоций» и начинают «рыдать», прикоснувшись к седовласому герою фильма «Рассеянный», которого в России и других бывших советских республиках считают «величайшим иностранным актёром».

«Это и вправду лучший комик в мире, — подтверждает приехавшая на автограф-сессию с мужем Анна Карелина из Челябинска. — Для нас он суперзвезда, гораздо больше, чем выдающиеся американские актёры. Мы приехали сюда ради него, только ради него». Как пишет газета, покончив с автографами, туристы запасаются вином и делают «незабываемые» снимки, которые станут «великолепным подарком» родителям.

Как замечает издание, «посетители-славяне никогда не уходят с пустыми руками» и после встречи с «кумиром» переходят к покупке вина, предпочитая линейку простых вин, таких как Le démon de l'Évêque с фотографией артиста на этикетке или Blondus Ricardus — красное вино из винограда сорта корбьер.

«Они приезжают издалека, они очень увлечены, но недисциплинированны», — рассказал изданию сам Ришар, ошеломлённый столь «повальным спросом» со стороны туристов с Востока. «Я теперь стал экскурсионным маршрутом для тур-операторов наряду с крепостью Каркассон», — признался артист.

Как напоминает издание, страстный поклонник виноделия Пьер Ришар собственноручно создаёт вина в своих владениях. Ежегодно в Bel Évêque производится от 80 до 90 тыс. бутылок.