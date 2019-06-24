Der Spiegel: штрудель, торт и майонез — Депардье учит сибиряков правильному питанию

Французский актёр Жерар Депардье выпустил в России собственную линию продуктов питания, сообщает Der Spiegel. Товары с фотографией кинозвезды продаются в новосибирских магазинах. Таким образом он решил приобщить сибиряков к своей «кулинарной философии» и здоровому рациону, рассказывает издание.

«Жерар Депардье покупает водку в российском супермаркете. Пять бутылок. Кассирша сканирует бутылки, Депардье следит за её руками, как будто что-то может пойти не так. На нём надета толстая кожаная куртка с высоким воротником», — описывает Der Spiegel фото, сделанное прошлой зимой в Новосибирске. И на этом снимке запечатлена сцена не из фильма, а из жизни популярного французского актёра, объясняет автор статьи.



Российское гражданство Депардье получил в 2013 году, продолжает издание. На такой шаг актёр пошёл главным образом из-за финансовых соображений: чтобы уйти от налогов. Сам же он своё бегство из Франции назвал «мятежом и бунтом» против истеблишмента. Жить в Сибири он решил потому, что это «особый, огромный регион». «Люди здесь очень сильные, ведь здесь были лагеря. Здесь говорят на чистом русском. Я люблю русский, это язык души», — объяснил актёр.



В начале своей кинематографической карьеры Депардье был очень стройным, но с каждым годом становился всё толще, пишет Der Spiegel. По его словам, он выпивает по 14 бутылок алкоголя в день: шампанское на утро, красное вино на обед, водка и виски на ужин, а также пастис между делом. «Он потерял сына, пьяным ездил на мотоцикле, как-то помочился в салоне самолёта», — рассказывает издание.



В России у него появился свой бизнес. Компания «Вкусы Франции», главный офис которой находится в Новосибирске, продаёт продукты с портретами Депардье. Вишнёвый штрудель, яблочное суфле, соус для салата «Цезарь», майонез 72% жирности, чесночный соус, утиная печень, кабанос, торт «Наполеон» — на всех продуктах наклеена чёрно-белая фотография актёра из 90-ых годов с подписью «Жерар Депардье рекомендует». В России эти товары презентуются как лучшие образцы высокой французской кухни, но на самом деле они изготавливаются из российских и белорусских ингредиентов. Причём все они натуральные, утверждают в компании.



Задумка заключается в том, чтобы познакомить россиян с «кулинарной философией» кинозвезды и помочь им питаться правильно. У Депардье есть рестораны в Париже и винодельческие хозяйства по всему миру. Он написал кулинарную книгу, а также снял документальный фильм «Во весь рот!», в котором пробует желудок шотландской овцы, баскскую ветчину, неаполитанскую моцареллу, омара из Бретани и трюфеля, запивая всё это виски и вином.



Депардье не спешил заводить бизнес в России. Сначала он научился косить траву у президента Белоруссии Александра Лукашенко, сравнил главу Кремля Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном, сказав, что они очень похожи, съездил в Северную Корею, а также сыграл Григория Распутина, друга царской семьи Николая II и советского лидера Иосифа Сталина.



В прошлом декабре актёр заехал на три дня в Новосибирск. Сходил в театр, церковь, сауну, натёр себя снегом при температуре -36 °С, прогулял заседание в Совете культуры и купил те самые пять бутылок, что и запечатлел фотоаппарат, заключает издание.