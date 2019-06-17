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Euronews: «Царский посол» удивил гостей мороженым из реликтовой «царской селёдки»
Гостям фестиваля «Царский посол» в Переславле-Залесском пришлись по вкусу лакомства из реликтовой ряпушки, которую по традиции называют «царской селёдкой». Ещё Пётр Первый когда-то привёз из Голландии обычай есть разделанную рыбу с луком. Но кроме традиционных угощений, на фестивале предлагали попробовать даже мороженое из ряпушки, передаёт Euronews.

В Переславле-Залесском в День России прошёл юбилейный, пятый по счёту, ежегодный фестиваль «царской селёдки». В Плещеевом озере водится ряпушка — похожая на сельдь рыба семейства сиговых. Её поставляли к царскому столу.

Здесь Пётр Первый построил свою потешную флотилию. А также привёз из Голландии обычай есть разделанную рыбу, держа её за хвост и обмакивая в крошево из белого лука.

Ряпушка изображена на официальных гербе и флаге Переславля-Залесского. Организатор фестиваля под названием «Царский посол» Марина Филимонова говорит:
 
МАРИНА ФИЛИМОНОВА, организатор фестиваля: Интересны гастрономические такие составляющие городов, у каждого города она своя. Мы здесь искали, смотрели и поняли, что настоящий бренд, настоящая гастрономическая составляющая — это ряпушка.
 
Гости фестиваля могли принять участие в мастер-классе по разделыванию рыбы, попытаться съесть её целиком «по-голландски», а также попробовать необычное лакомство — мороженое из селёдки.
 
МИХАИЛ, посетитель фестиваля: Из селёдки, обалдеть! Это что-то! Вкусно.
 
ГАЛИНА, участница фестиваля: В мороженое сливочное добавляется сельдь перекрученная. Получается очень вкусно, необычно! Раз в жизни надо это попробовать.
 
Переславская ряпушка — реликтовый вид. Плещеево озеро — её единственное место обитания. Она внесена в Красную книгу России. Переславль-Залесский, расположенный в 140 км от Москвы, входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России».
 
Дата выхода в эфир 15 июня 2019 года.

 

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