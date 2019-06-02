Блины с икрой и рыбий жир: CNN рассказал, как завтракают в разных странах мира

Обильное застолье или глоток кофе по пути на работу — в каждой культуре свои представления о первой утренней трапезе. Чтобы удивить читателей и вдохновить их на новые путешествия, CNN составил список национальных утренних блюд.

Что касается завтрака в разных странах мира, способов вкусно поесть в начале дня ничуть не меньше, чем способов сказать: «Доброе утро».



От жирного кукурузного кекса в Бразилии до тунисского пряного супа из нута, от пышных украинских лепёшек до сладких тостов с кокосовым джемом в Сингапуре, этот список из 21 национального блюда предлагает варианты завтраков на любой вкус.



И даже если вкус некоторых из этих блюд может оказаться неожиданным, с учётом того, что вы привыкли есть в начале дня, их внешний вид вам наверняка знаком. Прочтите наш список — неважно, в каком порядке — и познакомьтесь с восхитительным разнообразием культур завтрака в нашем мире. Возможно, эти блюда даже послужат для вас источником вдохновения, когда вы будете планировать следующее путешествие.

Швейцария

По будням швейцарцы часто отдают предпочтение быстрым, но сытным завтракам, таким как традиционные мюсли — смесь овса, фруктов и орехов, вроде гранолы. Подаётся это обычно с густым йогуртом.



Но выходные — время для позднего завтрака по-швейцарски. Наряду с рёшти (картофельными блинчиками), сырами и мясной нарезкой главное место на столе во время позднего завтрака занимает цопф. Это плетёный сдобный хлеб, похожий на халу или бриошь, и подаётся он с мёдом, сливочным маслом или вареньем.



Эфиопия



Когда вы едите qurs (так звучит слово «завтрак» на официальном языке Эфиопии — амхарском), скорее всего, это каша. И хотя есть множество разновидностей и названий горячих блюд из крупы, подаваемых по всей стране, одним из самых популярных является несладкое генфо.



Генфо делается так: ячменную муку мешают с кипящей водой, пока не сформируется густое, липкое тесто, из которого потом формируют горку с углублением в центре. Это углубление затем заполняют топлёным маслом с бербере — сложной смесью специй, а по краям генфо часто раскладывают ложкой йогурт.

Япония

Японские завтраки однозначно на несладкой стороне кулинарного спектра.На самом деле, многое из того, что вы в Японии едите на завтрак, не было бы неуместным во время любого другого приёма пищи.



Многие утренние трапезы состоят из набора маленьких тарелочек, каждая — с небольшим кусочком традиционного японского кушанья. Рыба вроде лосося или скумбрии, суп мисо, маринованные овощи и рис — всё это представлено. И ещё тамагояки — сладковатый рулет-омлет, приготовленный из тонких слоев яйца в прямоугольной сковородке, что и придаёт ему характерную форму.



Исландия



Начните свой день в Исландии с порции живительного лиси — масла из печени трески. Это богатый источник жирных кислот омега-3 и один из побочных продуктов рыбной индустрии страны. Говорят, оно помогает против сезонной депрессии и вообще полезно для здоровья, но это не единственное, чем вы можете позавтракать.



Если хотите более аппетитного завтрака, съешьте миску густой овсянки хафраграутур. Добавьте орехов, изюма и сахара. Или порцию скира — густого кисломолочного продукта, похожего на йогурт. На самом деле, это молодой сыр.



Сингапур



Если «Безумно богатые азиаты» ещё не пробудили у вас аппетита к Сингапуру, пусть множество блюд в лоточных центрах станет для вас дополнительной приманкой. Эти фуд-корты на открытом воздухе работают всегда, и нередко можно увидеть, как по утрам голодные люди первым делом наполняют миски пряной лапшой с карри.

Для традиционного завтрака в лоточном стиле обязателен тост с каей. Это поджаренный сэндвич непритязательного вида, намазанный вкусной каей — сладким джемом из кокосового молока, яиц, иногда с добавлением листа пандана для аромата и яркого зелёного цвета.



Тост с каей прекрасно подойдёт к кофе или чаю, и в каждом ларьке или магазине его готовят по-своему — так почему бы не попробовать несколько?



Марокко



Наряду с мятным чаем главным продуктом на марокканском столе во время завтрака являются манные хлебцы. Багрир — тонкие кружочки из дрожжевого теста, усеянные крошечными порами, из-за которых их и прозвали «блинчиками с тысячей дырочек». Вместо кленового сиропа эти лёгкие манные хлебцы намазывают сливочным маслом или мёдом.



Харча — это более толстые кружочки вроде бисквитов, приготовленные на сковородке, c хрустящей корочкой, которая получается благодаря посыпке из грубой манной крупы. Их можно ломать, как английские маффины, и подавать с сыром или сливочным маслом, вареньем и мёдом.



Австралия



Для тех, кто любит злаковые салаты, тосты с авокадо и другими несладкими начинками и прочие непременные атрибуты культуры «кафе полного дня», австралийский brekkie (завтрак. — ИноТВ) — именно то, что надо.



Притом что основное внимание уделяется свежей сельскохозяйственной продукции, цельным злакам и сочетаниям питательных веществ, завтрак по-австралийски может быть разным: от классического тоста — авокадо на посыпанном семенами хлебе — до миски с полбой, яйцом-пашот и маринованными овощами или рисового пудинга с йогуртом, семенами и ягодами.



Не забывайте и про флэт уайт — эспрессо с большой долей нагретого паром молока. Даже Starbucks от него в восторге.

Аргентина





Всё разнообразие аргентинского завтрака можно обозначить одним словом — фактурас. Это общий термин для выпечки, за которым скрывается сладкий и рыхлый мир форм, размеров и вкусовых оттенков.



Среди наиболее популярных предложений — медиалунас (сдобная выпечка в форме круассана), бомбас и болас-де-фрайле (жареные пончики), а также чуррос, которые часто обмакивают в шоколад. Многие с начинкой из дульсе-де-лече или крема пастелера, ванильного заварного крема.



К тарелке фактурас возьмите кофе или йерба мате с высоким содержанием кофеина.



Германия



В стране, где много вурст (колбас. — ИноТВ), не приходится удивляться, что во время frühstück — традиционного немецкого завтрака — главную роль играют колбасные и другие мясные изделия.



В данном случае «шведский стол» весьма разнообразен: колбаски, мясная нарезка, сыры, хлеб и булочки (в том числе брецели), а также свежие фрукты, яйца всмятку и топпинги, такие как домашнее варенье. При таком богатом выборе предполагается, что вы будете пробовать и подбирать продукты, как вам угодно.

Бразилия



Если вы не можете оторваться от пау-ди-кейжу (пышных печёных сырных булочек, одного из символов бразильской культуры), вы будете рады, узнав, что их можно есть и на завтрак.



Но ради разнообразия попробуйте другой бразильский хлеб для завтрака — болу-ди-фуба. Это кукурузный кекс с влажной и жирной текстурой, которая получается из-за добавления тёртого сыра пармезан и/или дроблёного кокоса. Нарезают и подают его как бисквитный торт. Нередко его едят и во второй половине дня для поддержания сил и бодрости.



Тунис



Любителям несладкой еды очень понравится лаблаби — нутовый суп со специями. Да, в Тунисе его едят на завтрак. Нут и паста харисса — два неизменных ингредиента практически во всех рецептах лаблаби, но этот простой, согревающий душу суп каждый повар готовит по собственному усмотрению.



Иногда погуще — с кусочками хрустящего чёрствого хлеба; иногда посветлее — если в суп выжать лимон; иногда с йогуртом, придающим сливочный вкус, или с оливками. Всех вариантов не счесть.



Но поскольку к супу обычно добавляют яйцо-пашот, этот завтрак придаст вам энергии на весь день.

Болгария



Попара появилась, благодаря давней традиции использовать остатки хлеба для приготовления пищи на следующий день. Этот тёплый, приятный завтрак с детства любим многими болгарами. Не совсем каша и не совсем хлебный пудинг, но в чём-то похож и на то, и на другое.



Тёплое молоко или чай заливается в миску с нарезанным кубиками хлебом, раскрошенным болгарским сыром сирене, сливочным маслом и сахаром. Всё это замачивается, пока не станет мягким и достаточно вязким, чтобы было удобно есть ложкой.



Сирене — это сыр вроде феты, жирнее и мягче многих восточноевропейских рассольных сыров, поэтому он придаёт блюду меньше солёности и больше освежающей пикантности козьего сыра.



Турция



Кавалты — традиционный турецкий завтрак — это роскошный стол, на котором найдётся что-нибудь для каждого. Благодаря богатому выбору, у любителей маленьких порций и лёгких закусок ни в чём не будет недостатка.



Турецкие хлебцы, такие как симит (круглый хлеб, посыпанный семенами) или пиде (плоский хлеб, который нужно долго разжёвывать), подаются вместе с мисками феты или других молодых солёных сыров, оливками, халвой, мёдом и джемом. Яйца часто готовятся с поджаренными на сковородке ломтиками суджука — вяленой говяжьей колбасы, приправленной чесноком, красным перцем, кумином и сумахом.

Гуам



Этот маленький тихоокеанский остров — формально территория США — «плавильный котёл» кулинарной культуры. В еде заметно влияние самых разных стран, колонизировавших эту землю на протяжении веков.



Как во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона, любимое дополнение к завтраку из жареного риса и яиц — мясные консервы. Но не менее популярна местная свиная колбаса чаморро — сырая колбаса вроде чоризо, названная по имени коренного населения острова. Поджаренная в оболочке или в виде котлеток, эта колбаса для завтрака не имеет себе равных.



Португалия



Когда вы завтракаете в Португалии, кофейные напитки с большим количеством молока — это первое дело. С мэйа-ди-лэйтэ (кофе пополам с молоком) или галау (молоко с небольшим количеством кофе) нетрудно плавно войти в ритм дня.



Хотя к своему напитку многие португальцы выбирают простой кусок тоста или хлеба, идеально сочетаются с этим молочным кофе паштел-де-ната — пирожные с яичным заварным кремом. Эти чашечки из слоёного теста, наполненные жирным кремом, не менее популярны и в качестве закуски во время 11-часового кофе-брейка — ещё одного португальского утреннего ритуала.



Украина



Нежные и пышные внутри и хрустящие, золотисто-коричневые снаружи, украинские лепёшки сырники не будут лишними даже на утреннем «шведском столе» пятизвёздочного отеля.

Для их приготовления используется простой ингредиент — молодой домашний сыр, известный как творог, по консистенции схожий с рикоттой или деревенским сыром. Хрустящая корочка получается из-за того, что сырники, подобно фриттеру, слегка посыпают мукой.



Сверху на них, как и на американские оладьи и французские тосты, можно положить свежие фрукты, варенье или сахарную пудру. Но, подобно драникам и бездрожжевым блинам, их можно есть и несладкими — со сметаной.



Ямайка





Завтракая на Ямайке, патриотичнее всего отведать национальное блюдо — аки с солёной рыбой.



Аки — нежно-сладкий грушевидный фрукт — жарится в масле с солёной треской, томатами, чесноком, красным перцем и луком. Эта утренняя мешанина соединяет в себе сладость, солёность и остроту — неповторимый островной вкус.



И хотя внешне это блюдо похоже на омлет, всё дело в том, что в его состав входит жирный жёлтый аки — ямайский национальный фрукт.



Тайвань



В США стакан молока часто рекомендуют как «часть сбалансированного завтрака», а доу цзян выводит эту традицию на новый уровень. Это свежее соевое молоко, которым славится Тайвань, уличные торговцы обычно готовят для своих покупателей по утрам, прямо на месте.



Зимой его подают горячим, летом холодным — освежающий контраст к блинам с зелёным луком (их надо долго разжёвывать), клёцкам и жареным пирожкам с начинкой, которые тоже входят в традиционный тайваньский завтрак. Чтобы было ещё вкуснее, обмакните свои пирожки в соевое молоко.



Италия



Итальянцы слишком заняты, чтобы завтракать — ну, или так можно подумать, глядя на обилие кофе-баров, где гости стоя пьют эспрессо для хорошей встряски в начале дня.

Но и на ногах, и присев ненадолго за столиком кафе, всегда можно выпить кофе с итальянской выпечкой. По утрам к эспрессо или капучино часто берут простые сладости, такие как корнетто или круассан, наполненный заварным кремом или ореховой пастой.



Другой стандартный завтрак — сфольятелла, хрустящая слоёная выпечка со сладкой начинкой из сыра рикотта.



Соединённые Штаты Америки



Что касается классического позднего завтрака по-американски, вы не ошибётесь, если выберете стопку пышных оладий на пахте и горку хрустящего бекона. Контрастные текстуры и сочетание солёного со сладким обеспечивают этому завтраку популярность как у детей, так и у взрослых.

И хотя оладьи можно украсить всем, чем угодно: от свежей голубики до ломтиков шоколада или ореха пекан, золотым стандартом остаются классические топпинги — сливочное масло и кленовый сироп.



Россия



Это может показаться баловством, но в России икру действительно едят на завтрак. Красная или чёрная, она по-прежнему является любимым топпингом для широких, сложенных, как крепы, блинов или маленьких толстых оладий во время поздних завтраков в конце недели.



По будням, впрочем, завтракают проще: икру раскладывают на тёмном сладком ржаном хлебе — его называют просто «чёрным хлебом» — иногда с небольшим количеством сливочного масла.



Самое главное, на столе во время завтрака непременно должен быть чайничек чёрного чая.





Материал предоставлен CNN International.

Дата публикации 27 мая 2019 года.