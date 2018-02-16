Сегодня: из-за цен украинцы «разлюбили» колбасу и налегают на хлеб и курятину

По данным исследований, украинцы стали значительно реже питаться мясными и колбасными продуктами, предпочитая им курятину, сообщает «Сегодня». Как объясняют эксперты, подобный выбор обусловлен низким уровнем покупательной способности населения и высокой конкурентоспособностью курятины. Другими рекордсменами по покупкам стали хлебобулочные изделия и пиво.

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о том, что чаще всего из продуктов питания покупали украинцы в 2017 году. Оказалось, что за девять месяцев прошлого года в торговых сетях они отдавали предпочтение различным крупам, мясу, овощам и хлебобулочным изделиям. Журналисты «Сегодня» разобрались, из чего состоит рацион украинцев.

Так, в прошлом году гражданами было куплено 145,7 тыс. тонн мяса и птицы. Копчёного мяса и колбасных изделий приобрели почти в два раза меньше — 88,9 тыс. тонн. А вот рыба и морепродукты пользуются куда худшим спросом: за девять месяцев прошлого года украинцы купили всего 16,6 тыс. тонн этих продуктов, что на 88% меньше купленного мяса.

«По предварительным данным 2017 года, в структуре потребления мяса украинцами доля птицы остаётся наиболее весомой ­— 48 процентов, почти в 1,5 раза превышая уровень рациональных норм. При этом на свинину приходится 37 процентов, на говядину — только 14, на другие виды мяса — один процент мясного рациона», ­— поясняет Светлана Пашко, старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

Эксперт отмечает, что такой дисбаланс в объёмах потребления различных видов мяса обусловлен низким уровнем покупательной способности населения и большей конкурентоспособностью курятины по розничной цене по сравнению с говядиной и свининой.

Одними из рекордсменов прошлого года по покупкам стали хлебобулочные изделия. Так, украинцы купили больше 306 тыс. тонн различного хлеба, не считая кондитерских изделий. Муки в 2017 году приобрели 82,7 тыс. тонн, а сахара —119 тыс. тонн.

Издание отмечает, что фрукты украинцы покупали в полтора раза реже, нежели овощи. Было куплено 353,8 тыс. тонн свежих овощей и всего 264 тыс. тонн фруктов, включая орехи.

Из алкогольных напитков больше всего украинцы любят пиво. Так, за девять месяцев 2017 года жители Украины выпили 465 млн л пива. На втором месте оказалась водка — 53 млн л. Следом идёт вино — 49 млн л. Далее слабоалкогольные напитки — 22 млн л.

При этом оказалось, что реже всего украинцы пьют шампанское (14 млн л) и коньяк (всего 10 млн л).