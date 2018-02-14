Зеркало недели: в США не исключают досрочных выборов на Украине

Национальная разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах, в котором не исключается проведение досрочных выборов на Украине. Как пишет «Зеркало недели», такая ситуация может сложиться из-за недовольства населения темпом реформ и ухудшения стандартов жизни.
Директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил комитету по вопросам разведки в сенате доклад «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», в котором также упомянул Украину. Как пишет «Зеркало недели», в документе не исключается проведение в стране досрочных выборов из-за недовольства населения действиями властей.
«Украина остаётся под угрозой внутренних потрясений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева», — говорится в тексте доклада.
Коутс назвал два фактора, которые несут угрозу для экономического возрождения Украины и могут привести к изменениям во внешней политике.
«Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, мысль о том, что коррупция усиливается, и обострение политических противостояний накануне запланированных президентских и парламентских выборов 2019-го могут привести к досрочным выборам. Лидеры оппозиции попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить президента Украины Петра Порошенко и провластную коалицию накануне голосования 2019 года», — сообщает разведка США.
Отдельным пунктом доклада стали прогнозы относительно развития событий на востоке Украины. Американцы считают, что конфликт будет заморожен в нынешнем виде.
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