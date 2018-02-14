Зеркало недели: в США не исключают досрочных выборов на Украине

Национальная разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах, в котором не исключается проведение досрочных выборов на Украине. Как пишет «Зеркало недели», такая ситуация может сложиться из-за недовольства населения темпом реформ и ухудшения стандартов жизни.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил комитету по вопросам разведки в сенате доклад «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», в котором также упомянул Украину. Как пишет «Зеркало недели», в документе не исключается проведение в стране досрочных выборов из-за недовольства населения действиями властей.

«Украина остаётся под угрозой внутренних потрясений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева», — говорится в тексте доклада.

Коутс назвал два фактора, которые несут угрозу для экономического возрождения Украины и могут привести к изменениям во внешней политике.

«Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, мысль о том, что коррупция усиливается, и обострение политических противостояний накануне запланированных президентских и парламентских выборов 2019-го могут привести к досрочным выборам. Лидеры оппозиции попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить президента Украины Петра Порошенко и провластную коалицию накануне голосования 2019 года», — сообщает разведка США.

Отдельным пунктом доклада стали прогнозы относительно развития событий на востоке Украины. Американцы считают, что конфликт будет заморожен в нынешнем виде.

Нападение одной из сторон на другую вряд ли произойдёт в 2018 году, хотя расчёты каждой из них могут измениться, если одна сторона увидит, что другая на полном серьёзе бросает вызов статус-кво, отмечается в документе.