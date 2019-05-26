Американские эксперты предупреждают: неправильно приготовленный бургер может вас убить

Сырое мясо для бургеров может быть заражено болезнетворной инфекцией на различных стадиях производственного процесса и поэтому требует тщательного приготовления, напоминает в преддверии выходных USA Today. Чтобы убить патоген, необходимо полностью прожарить говядину при минимум 70 °С и исключить контакт пищи с поверхностями, на которых находился необработанный продукт.

Приготовить сырое мясо не так просто, как кажется, а нарушение простых правил может привести к смерти, пишет USA Today. В ближайшие выходные для многих американцев состоится открытие сезона гриля на заднем дворе, а мясо, произведённое в США, продолжает вызывать вопросы.

Издание приводит шокирующие цифры: не далее как в эту среду в Северной Ороре, штат Иллинойс, изъяли 28 тыс. кг сырой говядины из-за подозрения на кишечную палочку, или E. coli. Четыре дня назад в Чикаго изъяли тонну хот-догов, в которых могли быть металлические осколки. В апреле из-за возможного заражения кишечной палочкой изъяли более 24 тыс. кг говяжьего фарша в Франклин-Парке, Иллинойс, и более 51 тыс. кг в Карролтоне, Джорджия.

USA Today рассказывает, что прошло уже полвека с тех пор, как американский гамбургер, который наряду с яблочным пирогом причисляют к национальной кухне, завоевал весь мир. В этом же ряду стоит мясной рулет, который недавно пережил своё возвращение, а без мясных сэндвичей и пиццы не обходится ни один просмотр футбольного матча. Однако из-за опасности инфекций необходимо знать, как правильно приготовить любимое блюдо.

«Крайне важно тщательно готовить еду и правильно её обрабатывать, — приводит американская газета мнение Кармен Роттенберг, работающей в отделе безопасности пищевых продуктов при министерстве сельского хозяйства США. — Продукты на прилавках не продезинфецированы… Люди хотят покупать сырые продукты и готовить их дома. В этом случае им лучше знать, какие риски с этим связаны».

В отличие от необработанного цельного куска, фарш состоит из мяса различных животных, число которых может доходить до 400. Любая из этих частей может испортить конечный продукт. «Если вы не покупаете стейк в магазине и потом не прокручиваете его самостоятельно в мясорубке, вы всегда играете в «русскую рулетку», — заявил в интервью USA Today эксперт по пищевой безопасности Дарин Детвилер. Кроме того, остатки на стенках приборов могут также заражать продукт в следующем цикле производства.

На каждой стадии производственного процесса от фермы до конечного продукта возможно проникновение возбудителей инфекции. Детвилер считает, что заражение может начаться ещё при жизни коров, которые находятся в замкнутом помещении среди навоза (откуда распространяются бактерии), а потом сразу попадают в забой. В течение этого грязного процесса патогены могут проникнуть в мясо.

Как пишет американское издание, кишечная палочка может привести к смертельному исходу, особенно среди детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Вспышка заболевания в 1993 году, во время которой заболело 700 людей и умерло четыре ребёнка, вывела проблему на национальный уровень. За прошедшее время американцы стали более осведомлёнными в вопросах заболеваний, вызванных заражённой едой. В свою очередь производители говядины заверили издание, что выделяют более $500 млн. в год на исследования, тесты и ввод в эксплуатацию новых технологий, которые обеспечат безопасность продукта для потребителя.

В заключение USA Today отмечает, что не все умеют правильно готовить мясо. Центры по контролю и профилактике болезней советуют жарить говяжий фарш при температуре в 70 °С и выше, а также всегда использовать термометр для самопроверки. Следует знать, что обжарка снаружи подойдёт для стейка, но не для бургера: патоген может оакзаться внутри, поэтому бургеры средней прожарки всегда представляют опасность. Приготовленный бургер нельзя класть на тарелку, в которой лежала необработанная говядина, а после завершения процесса необходимо помыть руки и провести обеззараживание всех поверхностей, включая столешницы и разделочные доски, которые вступали в контакт с сырым мясом.