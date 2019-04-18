Daily Telegraph: камамбер-то не настоящий — французские сыроделы схлестнулись в борьбе за качество

После короткого перемирия французские производители традиционного камамбера снова развязали 20-летнюю войну с промышленными производителями, сообщает The Daily Telegraph. Они высказались резко против «нечестной» конкуренции с «посредственными» продуктами масс-маркета, которые скоро получат маркировку о высоком качестве товара.

Мелкие предприниматели, использующие непастеризованное молоко нормандских коров для производства любимого многими французами мягкого сыра, возобновили борьбу против предложенных изменений в маркировке, которые вступят в силу в 2021 году.

Как рассказывает британское издание, до настоящего момента престижная маркировка AOP («защита подлинности происхождения») выдавалась только камамберу, состоящему по крайней мере на 50% из сырого молока нормандских коров. Однако по новому закону на эту марку смогут претендовать пастеризованные продукты для масс-маркета. Чтобы прекратить ненужные споры, в феврале производители двух типов камамбера договорились использовать одну и ту же маркировку AOP при условии, что промышленные производители станут брать молоко коров, как минимум 30% которых будут из Нормандии.

Тем не менее, отмечает The Daily Telegraph, пуристов не удовлетворило такое компромиссное решение — и теперь владельцы ремесленных сыроварен снова готовы к борьбе. Они утверждают, что рынок наводнят товары промышленного производства, выпускающего практически в 10 раз больше сыра (60 тыс. тонн против 5 тыс. тонн в год). Традиционный же непастеризованный камамбер, вкус которого общепризнанно лучше термически обработанного, рискует исчезнуть с прилавков.

«Система AOP была создана для защиты продуктов от копирования, однако изменения в законе приведут к противоположному эффекту, — приводит The Daily Telegraph мнение Вероники Рише-Лёруж, президента Fromages de Terroirs (ассоциации сыров, произведённых на аутентичной территории и по оригинальному рецепту), которая выступает за сохранение «настоящих» сыров. — <Новые правила> будут означать победу промышленного производства и паранойи по поводу сырого молока, а также откроют дорогу недобросовестной конкуренции со стороны производителей посредственного сыра для масс-маркета».

Ещё одна организация, которая борется за сохранение традиционных сыров, — «Братство рыцарей камамбера». Как пишет британское издание, великий магистр этого братства Жан-Мари Камбефор жалуется, что в отличие от шампанского камамбер не является защищённой товарной маркой, поэтому произведённый за пределами Франции сыр тоже может называться камамбером. В прошлом году жюри признало лучшим камамбером канадский вариант, однако после пробы Камбефор назвал его вкус «заурядным».