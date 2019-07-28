Австрийский генерал: сотрудничая с Россией, Турция подрывает веру в надёжность НАТО

Если раньше верность НАТО никогда всерьёз не ставилась под сомнение, то теперь ситуация меняется из-за действий Турции, считает австрийский генерал Вальтер Файхтингер. В опубликованной Wiener Zeitung статье он подчёркивает, что колебания Анкары между партнёрами по альянсу и Россией подрывают доверие к НАТО в целом, однако потерять такого стратегически важного союзника было бы легкомыслием со стороны ЕС и США.

До сих пор верность НАТО никогда всерьёз не ставилась под сомнение, однако из-за действий Турции ситуация может измениться, считает австрийский бригадный генерал и глава Института по поддержанию мира и урегулированию конфликтов Вальтер Файхтингер. В своей статье, опубликованной Wiener Zeitung, он подчёркивает, что такое положение дел подрывает благонадёжность альянса.

Турция покупает у России современные противоракетные комплексы С-400. Разгневанный президент Дональд Трамп тут же исключает Анкару из программы по американским боевым самолётам F-35. Турецкое правительство жалуется на несправедливость и утверждает, что это одностороннее решение противоречит духу оборонного альянса. В НАТО пытаются ослабить напряжённость. Но что всё это значит?

Как отмечает австрийский военный эксперт, всем давно известно, что Турция — непростой партнёр НАТО. Она демонстрировала притязания на самостоятельность ещё в 2003 году, когда Анкара отказалась пустить американские войска в Ирак через турецкую территорию. Однако до сих пор верность альянсу никогда всерьёз не подвергалась сомнению. Теперь ситуация может повернуться иначе, уверен Вальтер Файхтингер. По его объяснению, на основополагающий курс Турции в политике безопасности влияет, в первую очередь, спор с США по поводу поддержки курдов в Сирии, в которых турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган видит опаснейшего врага.

Между тем, общая картина в турецкой политике безопасности является не чем-то удивительным, а простым логическим следствием развития событий во внутренней и внешней политике страны. По мере того как цель вступить в ЕС — возможно, мнимая — отодвигается всё дальше, военное участие Анкары в Сирии сближает её с Москвой, утверждает австрийский генерал. По его версии, «царь» и «султан» нашли интерес в углублении сотрудничества во многих сферах. Особенно активно на Эрдогана подействовали чёткие заявления России в его поддержку после неудачной попытки переворота в Турции летом 2016 года — на фоне нехотя принесённых заверений со стороны ЕС и отдельных европейских стран.

Чем сильнее Турция сближается с Россией, тем больше может пошатнуться военно-стратегическое равновесие в черноморском регионе и на востоке Средиземноморья. Дело в том, что Турция всегда считалась столпом НАТО на юге и противовесом силам Варшавского договора, поясняет Файхтингер.

С 2014 года Россия уже существенно вооружила Крымский полуостров, а Украина, которая не входит в НАТО, да и сам альянс, мало что могут этому противопоставить, подчёркивает военный эксперт. Если связать дополнительно повысившуюся напряжённость из-за пробных бурений природного газа вокруг Кипра с заявленным размещением российских систем С-400 на севере Кипра, можно получить представление о том, какие масштабы на самом деле способно принять развитие событий.

Поэтому ключевой вопрос состоит в том, видит ли Эрдоган в сближении с Россией средство политического давления на Запад — и, в первую очередь, США — или речь действительно идёт о смене курса во внешней политике и политике безопасности, подчёркивает автор статьи. Если Эрдоган будет прибегать к средствам давления, в ответ будет повышаться и давление на него самого, чтобы удержать его в западном лагере. Последние американские санкции — это небольшой предвестник того, что может испытать турецкая экономика.

России всё это на руку, утверждает руководитель Института по поддержанию мира и урегулированию конфликтов. Она сразу же предложила Турции поставки собственных военных самолётов взамен американским F-35. Политическое влияние Кремля в вопросах безопасности, таким образом, существенно повысится. В такой ситуации Москва легко примирится с тем, что «стратегический партнёр» Турция останется в НАТО, уверен Файхтингер. Возможно, это даже больше в интересах России, чем выход Турции из альянса.

При этом США и ЕС должны учитывать, что само по себе географическое положение Турции имеет чрезвычайно большое значение. Такого партнёра нельзя потерять по легкомыслию, несмотря на все разногласия и напряжённость. В свою очередь, Анкаре следует учитывать, что политическая и экономическая плата за её лавирование повышается изо дня в день.

Все попытки успокоения между НАТО и турецкими представителями не могут иметь долгосрочный успех. Тем не менее, «лакмусовый тест» становится всё ближе, считает австрийский генерал. По его мнению, Турции придётся в какой-либо форме ясно и недвусмысленно заявить о своих обязательствах перед альянсом по пятой статье договора НАТО. «Колеблющийся партнёр в этом значимом регионе, который всё больше сотрудничает с фактором риска номер один — Россией — вероятно, последнее, что нужно оборонному альянсу», — полагает Вальтер Файхтингер. Главное, что есть у НАТО — это его благонадёжность, но именно она всё больше страдает от нынешнего развития событий, подчёркивает австрийский генерал со страниц Wiener Zeitung.