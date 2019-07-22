Guardian: просчёты Эрдогана ведут его к политическому и стратегическому краху

Недальновидная политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может не только стоить ему президентского поста, который он занимает уже 16 лет, но и завести страну в тяжёлый кризис, сообщает The Guardian. Как рассказывает издание, Эрдоган крайне непопулярен у себя на родине, его решения не помогают поднять экономику страны, а во внешней политике он разругался со своими давними сторонниками и сблизился с Россией, которая преследует другие интересы.

Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что использует свои широкие полномочия в качестве президента страны для строительства «новой Турции», однако, пишет The Guardian, создаётся впечатление, что старая быстро от него устаёт. Даже высокопарная речь на прошлой неделе по случаю третьей годовщины неудавшегося военного путча не могла скрыть его неуверенности и нервозности за типичным смешением национализма со страшилками о тайных врагах, как внутри страны, так и за её пределами.

Как пишет британская газета, Эрдоган всё ещё убеждён, что его враги не дремлют и, по примеру всех диктаторов, мешает личные цели с государственными. Последними жертвами его эгоизма стали американские и европейские союзники, которые, по его словам, хотят поработить его и гордо восходящую Турцию.

Однако при Эрдогане свобода стала растяжимым понятием: с 2016 года десятки тысяч предполагаемых заговорщиков ожидают решения суда, более 100 тыс. работников государственного сектора отстранены или уволены, а перед годовщиной ещё более 200 военных и гражданских лиц обвинили в госизмене.

Судебная система страны вызывает вопросы у Британской ассоциации юристов, которая пожаловалась в Совет ООН по правам человека на «широко распространённое и систематическое преследование юристов и адвокатов». Журналистов также притесняют: большинство турецких СМИ сейчас беспрекословно следуют линии правительства.

У Эрдогана много причин для беспокойства, но основная, по мнению автора статьи, может быть проще: он наломал дров. За 16 лет у власти «современный халиф» привёл экономику страны к хроническому долгу, играл в местного князька с непредсказуемыми результатами и обвинил во всех своих провалах курдов. Теперь пришло его время платить по долгам.

После катастрофического валютного кризиса в прошлом году Турция переживает экономический спад, в стране безработица, высокая инфляции и неактивный бизнес, а отставка главы центрального банка на прошлой неделе — знак того, что президент продолжит не оправдавшую себя стратегию денежных займов. Однако, пишет британское издание, впервые за много лет его политическая гегемония под угрозой: в марте правящая Партия справедливости и развития потерпела поражение на местных выборах в пяти из шести крупнейших городов, как и в прошлом месяце на повторных выборах мэра Стамбула. Теперь его монополия на власть мешает делить ответственность с другими.

Во внешней политике тоже не всё гладко: на прошлой неделе Эрдоган за пару дней смог разругаться с США и ЕС. В первом случае причиной конфликта стало решение Анкары — страны-члена НАТО — закупить российские системы ПВО. Некоторые специалисты предполагают, что таким образом президент хотел продемонстрировать независимость Турции, другие списывают это на паранойю: сообщается, что он до сих пор подозревает Вашингтон в молчаливой поддержки неудавшегося переворота и защите его предполагаемого лидера, Фетхуллаха Гюлена.

Как бы то ни было, в ответ Соединённые Штаты отменили продажу истребителей F-35 и пригрозили новыми санкциями. Оборонное ведомство Турции недосчитается $9 млрд от продажи производящихся на её территории компонентов самолёта, однако НАТО может потерять больше.

В то же время разладились и отношения с ЕС, всегда непростые из-за миграционного кризиса. Анкара проигнорировала требования Кипра не бурить нефтегазовые скважины в Средиземном море на востоке от острова — эти территории Никосия считает своими. В ответ главы МИД стран Евросоюза наложили на Турцию новые санкции.

Как отмечает британское издание, известный своей агрессивностью Эрдоган за последние годы разругался со многими соседями, включая Сирию, Египет, Израиль, Саудовскую Аравию и Грецию, однако даже для него разрыв с США и ЕС на одной неделе — достижение. Впрочем, его сторонники утверждают, что это часть хитроумного плана по утверждению независимости Турции на мировой арене.

При таком анализе сближение Эрдогана с Путиным выглядит как демонстрация Америке, что у Турции есть стратегические альтернативы. Торговля с Россией и русские туристы помогут экономике страны, а российско-иранская поддержка необходима для разрешения сирийского конфликта, даже несмотря на то, что там они занимают противоположные стороны.

Однако, по мнению The Guardian, такой явный уклон в сторону Москвы может оказаться ещё одним большим просчётом Эрдогана. Он уверял, что хочет остаться друзьями с США и ЕС, но дал повод сомневаться в своей благонадёжности. В то же время Россия и Сирия начали наступление на повстанцев и исламистов в районах Идлиба, Алеппо и Хамы на северо-западе Сирии.

Это нарушает подписанный в сентябре договор о прекращении огня, гарантом которого выступает Турция. Кроме того, если Россия и Сирия стремятся окончательно положить конец гражданской войне, штурмуя последние оплоты мятежников, то Эрдоган старается расширить подконтрольные Турции «безопасные зоны» к востоку от турецко-сирийской границей, чтобы сдерживать курдских «террористов» и очередных беженцев. И эти цели, говорится в статье, кажутся взаимоисключающими друг друга.

Не в ладах с США, Европой, своими арабскими соседями и, возможно, Россией, крайне непопулярный у себя на родине, оставшийся без друзей Эрдоган идёт в одиночестве по опасной дороге навстречу стратегическому и политическому тупику, пишет в заключение The Guardian. Остаётся только гадать, потащит ли он за собой Турцию.