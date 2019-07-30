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УП: Порошенко с семьёй по очереди покинули территорию Украины

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По информации «Украинской правды», экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй уехал за границу. Кроме того, как сообщают источники издания, бывший глава страны и его семья покидали территорию Украины по очереди.
УП: Порошенко с семьёй по очереди покинули территорию Украины
Reuters
Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй уехал за границу. Как пишет «Украинская правда», Порошенко якобы полетел на отдых. При этом экс-президент и его семья покидали территорию Украины по очереди.
 
Ссылаясь на свои источники в пограничной службе, издание отмечает, что бывший президент Украины улетел в Турцию.
 
«Часть членов его семьи выехала с Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», — сообщил собеседник издания.
 
При этом, ссылаясь на другие источники, издание утверждает, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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