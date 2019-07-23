Die Welt: без Зеленского теперь никуда, но и без России тоже

Украинцы наделили президента страны Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа» всей полнотой власти, сообщает Die Welt. Но впереди у него турбулентные политические времена, ведь у Украины много проблем. При этом их решение во многом зависит от России. Новому главе государства придётся переосмыслить отношения с Москвой и определиться с курсом, от которого будет зависеть будущее, уверен автор статьи Филипп Фритц.

Впервые после краха коммунизма украинский президент и его партия получили на выборах абсолютное большинство голосов, сообщает Die Welt. 44,4% граждан поддержали политическое объединение «Слуга народа» и его лидера Владимира Зеленского. Для бывшего комика это «небывалый успех», отмечает автор статьи Филипп Фритц. К тому же многие из депутатов от его партии проходят в Верховную раду по мажоритарным округам.

«Новички в политике» займут больше половины мест в парламенте, продолжает издание. Но, несмотря на поддержку подавляющего большинства, Зеленский и его команда не смогут править спокойно. Перед Украиной стоят большие проблемы, и решить их можно только в сотрудничестве с Россией, объясняет Фритц: «С помощью верных Москве ополченцев она (Россия. — ИноТВ) ведёт опосредованную войну на территории Украины, а также незаконно присоединила к себе полуостров Крым»*. Нынешнему президенту придётся переосмыслить отношения с Кремлём и определить курс, от которого будет зависеть экономическое и общественное развитие страны.

Никаких конкретных заявлений по этому поводу Зеленский пока не делал, но в своей риторике он дистанцируется от своего предшественника Петра Порошенко, который в отношениях с Россией всегда придерживался жёсткой и непримиримой позиции. В Москве, должно быть, рады тому, что экс-президент показал такие плохие результаты на выборах. Его партия, которую он для обновления имиджа на скорую руку переименовал в «Европейскую солидарность», получила всего 8,7% голосов.

Политическое объединение бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана вообще не смогло преодолеть порог в 5% голосов. Второе же место с 12,8% заняла «пророссийская» «Оппозиционная платформа — За жизнь» с её лидером Юрием Бойко. Незадолго до выборов он вместе с олигархом Виктором Медведчуком встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым, что, однако, не сильно навредило имиджу партии, рассказывает автор.

Получается, что «фаворит Москвы» станет самой крупной оппозиционной силой в Верховной раде, с которой придётся считаться, отмечает Фритц. «Без Зеленского теперь никуда, но и без России тоже», — констатирует издание. При этом новому президенту Украины придётся показывать результаты — особенно в сфере борьбы с коррупцией. Этого ожидают от него украинцы, наделившие его партию всей полнотой власти. Впрочем, конституционного большинства у него нет. Если он действительно хочет изменить ситуацию в стране, ему придётся заключать союзы с другими политическими силами.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).