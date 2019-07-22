Die Welt: возможный компромисс Зеленского с Кремлём станет проблемой для всей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский получил на прошедших парламентских выборах беспрецедентный уровень поддержки со стороны населения, сообщает Die Welt. Однако наряду с проевропейски настроенными гражданами за него проголосовали и те, кто надеется на сближение Киева и Москвы. Возможно, новый глава государства будет проводить политику с учётом их интересов, а это станет «проблемой для всей Европы», предостерегает автор статьи Филипп Фритц.

В истории независимой Украины ни один президент и ни одна партия не получали такого уровня поддержки, как Владимир Зеленский и его недавно созданное политическое объединение «Слуга народа», пишет Die Welt. По предварительным подсчётам, на парламентских выборах за его партию проголосовало 42% избирателей. До этого 70% украинцев поддержали его кандидатуру на пост главы государства, напоминает автор статьи Филипп Фритц.

Второе место с 13% заняла «пророссийская» «Оппозиционная платформа — За жизнь», продолжает издание. Её глава Юрий Бойко видит в этом результате признак того, что сотрясаемая кризисами Украина наконец-то встала на путь мирного и нормального развития. На третьем месте с 8% оказалась партия экс-президент Петра Порошенко «Европейская солидарность».

На данный момент на Украине наметились два тренда, которые можно наблюдать и в других европейских странах, отмечает автор статьи. Во-первых, в политике в лидеры всё чаще выбиваются любители. Во-вторых, популярность набирает критика в адрес элит. На Украине недовольство существующей политической системой так высоко, что другие партии, поняв, что люди хотят перемен, даже пытались копировать риторику «Слуги народа», но большинство выбрало не подражателей, а оригинал.

К тому же партия Зеленского не продвигает чьи-то конкретные интересы, раскалывая тем самым общество, а обращается к самым разным слоям населения, отмечает Фритц: «Но именно это может представлять угрозу, причём не только для Украины, но и для Европы».

Большинство сторонников нынешнего президента придерживаются проевропейских взглядов, но всё же многие проголосовали за «Слугу народа» в надежде, что Киев пойдёт на сближение с Москвой. К тому же украинцы устали от войны на востоке страны. Вероятно, Зеленский будет проводить политику с учётом интересов этих людей. Если же он откажется от последовательной позиции своего предшественника Петра Порошенко и пойдёт на компромисс с Кремлём, это станет «проблемой для всей Европы». «Это будет чётким сигналом, что можно успешно перекраивать границы в Европе. Владимира Путина это может воодушевить на дальнейшее раскручивание спирали эскалации», — предостерегает Фритц.