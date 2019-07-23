NOZ: украинцы окончательно распрощались с режимом Порошенко и покровительством Запада

Украинцы сенсационно «прогнали власть имущих», которым западные страны годами покровительствовали и оказывали поддержку в конфликте с Россией, пишет Neue Osnabrücker Zeitung. И теперь, после парламентских выборов, Запад элементарно больше не сможет препятствовать сближению Украины и Российской Федерации, констатирует немецкое издание.

Украинские избиратели сенсационно «прогнали власть имущих», которым Запад годами «покровительствовал и оказывал поддержку в конфликте с Российской Федерацией», пишет немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung.

Поэтому после оглашения предварительных результатов парламентских выборов на Украине «стыдиться» должны не только представители бывшего «режима», но и «действующие лица» в Берлине и Брюсселе, считает автор статьи Буркхард Эверт.

Последние выборы на Украине «ясно показали», что правительство бывшего президента Петра Порошенко потеряло доверие населения «окончательно и бесповоротно», констатирует журналист Neue Osnabrücker Zeitung.

Кроме того, продолжает Буркхард Эверт, результаты парламентских выборов стали своего рода показателем того, что «заносчивой и однобокой позиции Запада по украинскому конфликту должен прийти конец».

Партия главы государства Владимира Зеленского получила абсолютное большинство в Верховной раде, и теперь, убеждён автор статьи, Украине формально ничего не мешает пойти по «пути преобразования».

«Формально потому, что противников борьбы с коррупцией и примирения с Россией в парламенте, вероятно, станет меньше, — поясняет журналист немецкого издания. — Говоря ясным языком, Запад больше не сможет препятствовать сближению Украины и Российской Федерации».