112: Киев пообещал «принять меры» в ответ на российские паспорта для жителей Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев рассматривает введение мер за получение российских паспортов для жителей Донбасса. Как передаёт «112 Украина», Данилюк назвал данный процесс спланированной провокацией и отметил, что Украина будет предпринимать конкретные меры.

Украина рассматривает введение мер за получение российских паспортов для жителей Донбасса. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением Минских соглашений, спланированная провокация, и мы, конечно, не оставим это так», — сказал Данилюк.

Как напоминает украинский канал, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым предоставляется право на упрощённый порядок получения российского гражданства отдельным категориям граждан Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина будет предоставлять гражданство «представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов, и в первую очередь россиянам». Также Зеленский заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины российскими паспортами.