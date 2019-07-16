112: Украина получит $5 млн на развитие подконтрольных Киеву территорий Донбасса

Украина получит от Нидерландов $5 млн на укрепление безопасности и урегулирование ситуации в Донбассе. Как пишет «112 Украина», эти средства пойдут на сотрудничество с местными институтами, отвечающими за безопасность и благополучие жителей подконтрольных Киеву территорий региона.

Нидерланды в рамках Программы ООН по восстановлению и строительству мира выделят для Украины $5 млн на укрепление безопасности и урегулирование ситуации в Донбассе. Как передаёт «112 Украина», в пресс-службе ООН сообщили, что проект под названием «Усиление национальной и местной способности для эффективного обеспечения безопасности, правосудия и услуг по реинтеграции на пострадавших в результате конфликта территориях Украины» должен быть выполнен за три года.

«Основное внимание проекта будет направлено на укрепление безопасности и верховенства права и усиления сплочённости общества на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей. Он будет опираться на работу, проводимую Программой ООН по восстановлению и развитию мира в рамках предыдущих проектов для стабилизации и повышения уровня общественной безопасности в этих областях», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проекта будет осуществляться сотрудничество с местными институтами, отвечающими за безопасность и благополучие жителей региона, будет развиваться сотрудничество этих институтов с местными общинами. Также будут создаваться новые и улучшаться старые механизмы для решения конфликтов и предоставляться услуги по реинтеграции бывших военнослужащих.