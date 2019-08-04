Bild: будущее «Северного потока — 2» всё ещё под вопросом

Дела с «Северным потоком — 2» обстоят не так однозначно, как может показаться на первый взгляд, пишет Bild. «Газпрому» так и не удалось согласовать маршрут прокладки трубопровода с Данией. Брюссель запрещает российскому концерну быть одновременно и поставщиком, и оператором новой линии, а в США грозят санкциями тем европейским странам, которые участвуют в реализации проекта. Всё указывает на то, что будущее «Северного потока — 2» всё ещё под вопросом, констатирует автор статьи.

Долгое время складывалось впечатление, что спорный российский проект «Северный проект — 2» всё-таки будет реализован, несмотря на протесты многих европейских стран и США, пишет Bild. Ведь канцлер Германии Ангела Меркель продолжала его поддерживать и защищать от критики. На данный момент строительство трубопровода по дну Балтийского моря завершено на 65%, и, по прогнозам NordStream 2 AG, уже 31 декабря 2019 произойдёт первая поставка газа в Мекленбург — Переднюю Померанию.

Но всё не так очевидно, отмечает Bild. Из соображений национальной безопасности Дания отказалась удовлетворить заявку на прокладку трубопровода через свою территорию. Остаётся вариант пустить «Северный поток — 2» через датскую исключительную экономическую зону, но и для этого российскому концерну «Газпром» понадобится разрешение. «Не будет разрешения — не будет газопровода», — констатирует издание.

К тому же Брюссель утвердил поправки к газовой директиве Евросоюза, которые не позволяют российскому концерну быть одновременно и поставщиком, и оператором трубопровода. В связи с этим Nord Stream 2 AG подала иск в суд Европейского союза, но вряд ли сможет добиться изменения решения.

Недавно США нанесли ещё один удар по компании, продолжает издание. Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект по «защите энергообеспечения Европы». Если закон примут в сенате, а потом его подпишет глава Белого дома Дональд Трамп, это позволит Белому дому ввести санкции против швейцарских и итальянских компаний, участвующих в реализации российско-немецкого проекта. Сенатор-республиканец Тед Круз заявил: «Северный поток — 2» — «это серьёзная угроза национальной безопасности Соединённых Штатов и наших европейских союзников». Он объяснил, что цель закона — остановить строительство газопровода.

Американские политики понимают, что с помощью новой линии поставок Кремль пытается подорвать экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также использовать трубопровод для распространения своего «зловредного влияния», считают эксперты. Опасения США разделяют многие страны по обе стороны Атлантического океана, так что будущее «Северного потока — 2» всё ещё под вопросом. «Впереди ещё долгий путь», и положение становится всё более затруднительным. При этом в Nord Stream 2 AG «уже не так уверены в своей победе, и уже даже почти отчаялись», считает депутат бундестага от партии зелёных Клаудия Мюллер.