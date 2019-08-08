Polskie Radio: разногласия ослабляют ЕС в конкуренции с Россией, США и Китаем

46% европейцев не доверяют ЕС, отсюда и появляется проблема: Европейский союз не говорит в один голос, уверяет эксперт Малгожата Бониковская из Центра международных отношений. В беседе с Polskie Radio она подчёркивает: все мы знаем, и об этом постоянно говорится, что каждая страна из ЕС по отдельности намного слабее таких гигантов, как Китай, Россия или США, поэтому Европе нужно обзавестись сильным политическим плечом, чтобы действовать сообща.

«ЕС не помешало бы в этой новой «раздаче должностей» получить сильное политическое плечо, для того чтобы говорить сообща», — заявила в беседе с Polskie Radio Малгожата Бониковская из Центра международных отношений. Согласно результатам последнего исследования, европейцы воспринимают ЕС всё более позитивно во всех областях — начиная с экономики и заканчивая уровнем состояния демократии. Самые большие опасения среди жителей ЕС вызывает миграция. Изменение климата, которое осенью 2018 года было на пятом месте, на настоящий момент оказалось вторым главным источником опасений, рассказывает Polskie Radio.

Доверие к Европейскому союзу испытывают лишь 44% респондентов. «Когда европейцы сравнивают положение дел в Европейском союзе и положение дел в их странах, то часто бывает так, что перспективу ЕС они оценивают позитивно. В первую очередь, сегодня люди в Европе имеют много замечаний к своим собственным национальным правительствам, и это разочарование накапливается сначала на национальном уровне», — подчёркивает эксперт.

В свою очередь 46% респондентов не доверяют ЕС. Бониковсая объясняет, что этот вызов уже наблюдается на протяжении долгих лет — как соединять действия на самом высоком политическом уровне в Брюсселе, Люксембурге или Страсбурге, с тем, что люди считают локальными проблемами. «Это очень большое разногласие, и до сих пор не удалось найти связи и построить мост между тем, что говорят и чувствуют европейцы, и тем, что делают и на чём концентрируются пресловутые «брюссельские элиты», — уверяет она.

«Все мы знаем, и об этом постоянно говорится, что каждая страна из ЕС по отдельности намного слабее таких гигантов, как Китай, Россия или США. Но на практике ЕС часто не говорит в один голос, главным образом потому, что имеют место политические разногласия между странами», — резюмирует она в беседе с Polskie Radio.