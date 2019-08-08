Polskie Radio: разногласия ослабляют ЕС в конкуренции с Россией, США и Китаем
Форвард английского «Эвертона» Янник Боласье не хочет переезда в Россию, опасаясь проявлений расизма.
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино. Об этом он заявил во время выступления на форуме в Стамбуле.
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассчитывает на прибытие защитника «Химок» Алексея Шведа в ближайшее время.
Дуэт российского теннисиста Андрея Рублёва и немца Александра Зверева в матче второго круга турнира в Монреале победил канадскую пару Петер Полански — Брейден Шнур.
В Красноярском крае возбудили дело по факту обнаружения незаконной заготовки древесины, которая вырубалась под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии сообщили, что состояние спецназовцев, которых взяли в заложники во время спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции, оценивается как средней тяжести.
Осуждённый в России украинец Роман Сущенко подписал документы на «согласие отбывать срок наказания» на Украине. Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин.
Московский ЦСКА готов продать лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) Фёдора Чалова, но не менее, чем за €30 млн.
Парламент Киргизии соберётся 8 августа на внеочередную сессию в связи с обострением ситуации в стране после попытки задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Чемпион Испании «Барселона» в товарищеском матче победила вице-чемпиона Италии «Наполи».
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение представителей Общероссийского народного фронта инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны.
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Бельгийский форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку близок к завершению перехода в миланский «Интер».
Мексиканский чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в среднем весе Сауль Альварес намерен провести бой против обладателя титула Всемирной боксёрской организации в полутяжёлом весе, россиянина Сергея Ковалёва.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Apple после обращения «Лаборатории Касперского».
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти.
Россиянка Светлана Кузнецова победила представительницу Хорватии Донну Векич во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания, которая была предпринята вечером 7 августа.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать меры по активизации бизнеса на Курильских островах.
По факту ДТП с участием автобуса под Новороссийском возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.
Россиянин Карен Хачанов на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой и вышел в третий круг соревнования.
Площадь лесных пожаров в сибирских регионах превышает 1,5 млн гектаров.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил своим сторонникам, что намерен провести митинг в Бишкеке.
Задержан подозреваемый в покушении на убийство жителя Магнитогорска, который был госпитализирован после взрыва автомобиля.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
Сапёры начали поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов на территории, которая прилегает к складу боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где ранее произошёл пожар.
Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 52.
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В Москве в четверг, 8 августа, ожидается до +25 °C. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По предварительным данным, водители автобуса и легкового автомобиля, которые упали с обрыва под Новороссийском, были трезвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Элла Тюкова.
Народный банк Китая снизил курс национальной валюты ниже отметки в 7 юаней за доллар. Об этом информирует РИА Новости.
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
Бюро консульских дел Госдепа США посоветовало «проявлять повышенную осторожность» при поездках в Гонконг в связи с беспорядками.
В Бишкеке началось заседание Совета безопасности Киргизии в связи с ситуацией с бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщается на сайте лидера Киргизии.
В Хабаровском крае в зоне подтопления в связи с ростом уровня воды в реке Амур оказались 700 дачных участков. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.
В Минздраве Краснодарского края сообщили, что троих пострадавших в результате ДТП под Новороссийском переводят на лечение в Краснодар.
Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 48. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
В Примгидромете сообщили, что из-за выхода тропического шторма «Франциско» к Приморью в регионе выпало до 60% месячной нормы осадков.
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро в эфире государственного телевидения заявил о намерении «воздать по заслугам предателям родины».
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Афганистане. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что венесуэльское правительство не намерено принимать участие в очередном раунде переговоров с оппозицией, которые должны были состояться 8—9 августа.
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД по региону Владимир Юрченко.
В аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос) рассказали о планах модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.
Государственный секретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал в беседе с РИА Новости подробности прогулки с американским режиссёром Квентином Тарантино по Кремлю.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал весь мир 10 августа протестовать против блокады Венесуэлы со стороны Соединённых Штатов, передаёт РИА Новости.
Допрос уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в Генпрокуратуре продлился более семи часов, сообщает УНН.
В Министерстве здравоохранения по Краснодарскому краю сообщили, что после ДТП под Новороссийском госпитализировали 41 человека, в том числе 12 детей.