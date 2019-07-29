wPolityce: членство в НАТО и ЕС — главные внешнеполитические цели Украины

Внешняя политика новых властей Украины в целом остается прежней: вступление в ЕС и в НАТО будет продолжать оставаться стратегической задачей Киева, который, выполнив требования ЕС, деликатно намерен заговорить о членстве, заявил советник президента Украины Никита Потураев. Политик добавил, что Украина также хочет улучшить отношения с Польшей и продолжить диалог с Россией.

Перед запланированным на 1-е сентября визитом президента Украины Владимира Зеленского в Польшу его команда готовит инициативы во имя улучшения отношений между Киевом и Варшавой в плане исторических вопросов, пишет wpolityce.pl.

«Мы хотели урегулировать все спорные вопросы. Мы готовим серьёзные изменения и серьёзные предложения для урегулирования исторических споров. Наши отношения в целом хорошие, но они нуждаются в новом импульсе. Это будут сильные инициативы», — заявил советник президента Украины Никита Потураев.

Потураев не раскрыл деталей, однако ходят слухи о проведении совместной польско-украинской экспедиции, которая должна будет заняться поисками мест захоронений поляков на территории Украины.

Политик также заявил, что Украина хотела бы разблокировать нормандский формат переговоров по Донбассу. «По нашей инициативе был разблокирован минский формат. Мы стараемся вытянуть из Москвы Путина в рамках нормандского формата. Мы также считаем, что в этих переговорах следует укреплять роль Европы, а также стран, которые гарантировали суверенитет и целостность Украины в рамках будапештского меморандума», — заявил он.

Одновременно советник Зеленского уверил, что Киев не будет вести переговоры с сепаратистами, ни привлекать к ним представителей пророссийскиих партий.

Комментируя состоявшийся 11 июля телефонный разговор Зеленского с Путиным, Потураев назвал позитивным моментом то, что диалог уже был начат. Прежде всего дело касается обмена пленными. «Ситуация не сильно изменилась, но самое важное заключается в том, что она сдвинулась с места. Мы требуем безусловного освобождения 24 моряков. Россияне пока этого не хотят. Мы говорим об освобождении Сенцова, но они тоже с этим не соглашаюся, однако процесс начат», — подчеркнул он.

Потураев напомнил о том, что с 21 июля в Донбассе введено перемирие, и пока что оно соблюдается. «Путин заинтересован в деэскалации конфликта и отмене санкций. Мы со своей стороны убеждаем Запад в том, что санкции необходимо сохранить, и пока что нам это удаётся», — отметил он.

Говоря о внешней политике новых властей Украины, советник президента заявил, что стремление к членству в ЕС и НАТО остаётся главной целью Киева на внешней сцене. «В перспективе мы видим План действий по членству в НАТО (MAP) через 5 лет, если конечно альянс будет готов нам его предоставить. Вступление в ЕС всегда было нашей стратегической задачей и продолжит ей оставаться. Мы осуществляем Договор об ассоциации, и мы будем принимать необходимые законы, чтобы достичь критериев, действующих в ЕС. Когда мы уже достигнем этого уровня, мы деликатно начнём спрашивать про членство», — резюмировал советник украинского президента Никита Потураев.