Корвин-Микке: Польша «забыла» о Волынской резне в угоду американским друзьям Украины

Польская правящая партия «Право и справедливость» — чистой воды американская агентура, поэтому она намеренно забыла про годовщину Волынской резни, чтобы не обижать украинцев — друзей США, уверен польский политик Януш Корвин-Микке. На своей странице в Facebook он признал, что у него нет ни малейшего желания принимать участие в поддержке украинцев.

Ровно 76 лет назад, 11 июля 1943 года, на Волыни случилось «кровавое воскресенье». Это был кульминационный момент резни, учинённой украинскими националистами в отношении поляков, пишет Do Rzeczy.

По мнению польского политика Януша Корвин-Микке, правящая партия страны «Право и справедливость» предпочитает игнорировать эту важную историческую дату. В связи с этим политик раскритиковал польские власти на своей странице в Facebook: «Давайте скажем ясно: партия «Право и справедливость» — это американская агентура. Америка на настоящий момент поддерживает Украину, поэтому нельзя на неё «нападать». Так же как во времена советов, нельзя было «нападать» на советских друзей — например, на Египет».

При этом Корвин-Микке добавил, что историю нельзя переписать. «Сегодня, во времена всеобщего доступа к интернету, люди помнят о Волынской резне», — отметил он.

Политик также хотел напомнить о другом событии, географически очень приближённом. 173-я годовщина Галицийской резни, когда польские крестьяне самым жестоким образом убивали польскую шляхту. Она произошла по экономическим причинам, а Волынская резня — по националистическим. «Изумление вызывает то, что как раз ЕС, который в рамках борьбы с Россией поддерживает Украину, не хочет слышать ни про какую Волынскую резню. И, по сути, поддерживает национализм бандеровцев», — подчеркнул он.

Януш Корвин-Микке признаёт, что у него нет ни малейшего желания принимать участие в поддержке украинцев. Он считает, что каждая из попыток заканчивалась для Польши плохо. По крайней мере на Западной Украине поляков не особо любят в кругах, приближённых к националистам. Бандера — украинский национальный герой. За критику Бандеры на Украине можно попасть в тюрьму, поэтому это и есть национальный герой.

«Я очень рад тому, что у Украины есть проблемы с Россией, и тому, что 4/5 украинских войск должны находиться на восточной границе, а не на границе с Польшей», — подчеркнул политик. Он также добавил, что Украина претендует на польские территории.

«Это трагедии, которые, я надеюсь, больше не повторятся, но нельзя про них забывать. Тот факт, что партия «Право и справедливость» пытается забыть как про первую, так и про вторую, не очень хорошо её характеризует. Это партия, которая лгала ещё перед выборами. Она ссылалась на Волынскую резню, использовала её в предвыборной пропаганде, а теперь поджала хвост и по приказу Вашингтона сидит тихо», — подытожил Януш Корвин-Микке.

Комментарии читателей на сайте Do Rzeczy:

Piotrek: Сегодня я с ним согласен как никогда.

Kefas: Хорошо, что есть такой Корвин-Микке, который, несмотря на обстоятельства, говорит абсолютную правду.

Wołyń POMŚCIMY: В этом вопросе я полностью на стороне Микке.

ala wilk: Корвин мечтает о польско-украинской войне на радость Путину.

Polak: Когда, в конце концов, закроют этого советского шпиона???