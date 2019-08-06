Gazeta Wyborcza: Европа продолжает разговаривать с Россией несмотря на санкции

Сегодня в ЕС звучат мнения о необходимости начать постепенную нормализацию отношений с Россией, однако важнее всего то, что вот уже пять лет Европа не отказывается от своей санкционной политики. Как пишет Gazeta Wyborcza, единство ЕС в вопросе санкций объясняется тем, что они носили ограниченный характер и распространялись всего на несколько секторов экономики, не включая газовый. Европа продолжает разговаривать с Россией, особенно по тем темам, где она не хочет или не может полагаться на Дональда Трампа.

Когда Евросоюз летом 2014 года вводил против России ограничительные меры, мало кто в Брюсселе ожидал, что они продержатся хотя бы два-три года. Однако, как пишет Gazeta Wyborcza, на июньском саммите их продлили вновь, на этот раз до конца января 2020 года. И хотя в ЕС звучат мнения о необходимости начать постепенную нормализацию отношений с Россией, важнее всего то, что Европа не отказывается от своей санкционной политики.

Как продолжает издание, единство ЕС в вопросе санкций объясняется тем, что они, хотя и оказались для россиян болезненными, однако они носили ограниченный характер и распространялись всего на несколько секторов экономики, не включая газовый. Кроме того, их цель никогда не состояла в том, чтобы довести Москву до банкротства или поместить её в полную экономическую изоляцию.

Таким образом, сегодня можно наблюдать рост товарооборота между Россией и Германией или Францией, которые одновременно остаются на европейской площадке главными сторонниками сохранения действующих ограничительных мер, нормальные отношения с Россией в рамках ОБСЕ или ООН, а также инициативу по сохранению российского членства в Совете Европы, из которого россияне грозились выйти, если им не вернут право голоса в ПАСЕ. Пойти на уступки в этой области призывала Запад также часть занимающих антипутинские позиции российских правозащитников, которые придают большое значение тому, что Россия остаётся членом Совета Европы, поскольку это позволяет ей находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.

Эммануэль Макрон не пригласил Путина на торжественные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии, однако он собирается встретиться с ним в августе в Провансе незадолго до саммита «Большой семёрки».

«Делать выводы о том, что началась «новая оттепель», ещё рано, при этом очередная встреча станет подтверждением того, что сейчас уже невозможно не разговаривать с Россией о Сирии или Иране, в особенности если Европа не хочет (или, скорее, не может) полагаться в этой сфере на Трампа», — заключает польское издание.