Обозреватель Bloomberg советует демократам забыть о сговоре Трампа и России и играть по тем же правилам

Решение суда отклонить иск национального комитета Демократической партии США против России, Дональда Трампа и WikiLeaks поставило точку в расследовании сговора, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Так, суд счёл, что ни одна из сторон не может быть привлечена к ответственности за свои действия в преддверии президентских выборов 2016 года.

Решение окружного судьи Джона Коэтла по иску национального комитета Демократической партии США, в котором утверждалось, что предвыборный штаб президента Дональда Трампа и российское правительство вступили в сговор, кажется немного запоздавшим, учитывая, что бывший специальный прокурор Роберт Мюллер не нашёл этому доказательств в ходе расследования, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Однако оно содержит горькую правду для тех, кто всё ещё цепляется за историю со сговором.

Ещё в момент его подачи иск критиковали, называя не более чем «политическим трюком». Однако, выдвигая его, демократы следовали примеру обращения членов Демократической партии в суд после Уотергейтского скандала. Тогда намеревавшемуся переизбраться на должность президента Ричарду Никсону пришлось уйти в отставку.

Несмотря на отклонения иска, Коэтл не стал наказывать национальный демократический комитет за безосновательное обращение в суд, так как это позволило ему прояснить ряд важных аспектов.

Во-первых, Россия не может быть привлечена к суду, так как Москва подчиняется американским законам не больше, чем Вашингтон — российским. Таким образом, как Россия, так и США могут делать друг другу всё, что, как полагают, сойдёт им с рук, а не то, что законодательно разрешено в другой стране.

Как отмечает Бершидский, с правовой точки зрения, Трампу было безопаснее обратиться за помощью к России, чем поручить взломать почту соперницы по президентским выборам Хиллари Клинтон американскому хакеру. Так что президента обвинить в попустительстве нарушению законов США не получится.

Во-вторых, Коэтл указывает на то, что, хотя незаконно воровать частную или деловую переписку, распространять и публиковать такие документы, в соответствии с Первой поправкой Конституции США, не преступление. Так, Мюллер не смог найти доказательства того, что создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж украл какие-либо из обнародованных порталом переписок национального комитета Демократической партии или начальника штаба Клинтон Джона Подесты. Более того, по решению судьи, вполне законно обращаться за подобной информацией к тому, кто её украл.

Так что в преддверии президентских выборов 2020 года любое иностранное правительство может любым способом раздобыть компрометирующую одного из кандидатов информацию и передать её СМИ для обнародования, что будет вполне законно. В связи с этим иностранные государства необходимо наказывать другими способами, например санкциями.

Бершидский призывает демократов принять существующую реальность и следовать тем же правилам, что и их соперники.

А в том, что касается истории со сговором, кандидаты от Демократической партии всё делают правильно. Так, во время недавних дебатов слово «Россия» звучало лишь дважды — от сенатора Эми Клобушар, которая подвергла критике решение Трампа выйти из ДРСМД. Бершидский в своей статье для Bloomberg отмечает, что, вероятно, в ходе кампании тема сговора ещё всплывёт, однако настаивает, что пришло время забыть о ней.

По мнению журналиста, Кремль можно на законных основаниях обвинить, например, в агрессии в адрес соседних государств или в жестоком подавлении протестов. А в США, вне зависимости от того, помогает ли кому-либо из кандидатов российский лидер Владимир Путин, решать должны избиратели.