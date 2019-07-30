FP: преемнику Трампа предстоит внушить России страх и завоевать её доверие

Следующему главе Белого дома предстоит выполнить два шага, чтобы «исправить» отношения между Вашингтоном и Москвой, пишет обозреватель Foreign Policy Джошуа Гельцер. На его взгляд, будущему руководству США будет необходимо принять решительные меры, чтобы «сдержать агрессивную политику» Владимира Путина, и в то же время чётко дать понять, что американские власти не угрожают российскому государству.

Было что-то очень знакомое в том, как на недавнем саммите «Большой двадцатки» в Токио Дональд Трамп «заискивал» перед Владимиром Путиным. Шутливая просьба американского президента о том, чтобы Москва не вмешивалась в выборы США 2020 года, стала ещё одним проявлением его «подобострастия» по отношения к российскому лидеру. Это напоминало их прошлую встречу в Хельсинки, на которой Трамп заявил, что доверяет словам Путина больше, чем информации собственных спецслужб, пишет на страницах Foreign Policy бывший старший директор по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США Джошуа Гельцер.

По его словам, глобальные события дают ясно понять, что Москва «безнаказанно» действует против американских интересов. Преемнику Трампа, кто бы им ни оказался, предстоит решить важную краткосрочную задачу — выяснить, как восстановить сдерживание, то есть «как вновь внушить Путину страх перед Соединенными Штатами».

В то же время перед следующим главой Белого дома встанет более долгосрочная проблема. Ему или ей необходимо добиться, чтобы Россия начала доверять США. До тех пор пока Москва «ошибочно» считает Вашингтон экзистенциальной угрозой разбираться с её конкретными вызовами — кибератаками, вмешательством в выборы и зарубежными авантюрами, — будет «почти невозможно», считает эксперт.

За последнее десятилетие Путин раз за разом «провоцировал» Вашингтон, «вторгаясь в Грузию, аннексируя Крым*, нападая на Украину, устраняя противников в стране и за рубежом и вмешиваясь в выборы западных стран». Реакция США в каждом из этих случаев «оставляла желать лучшего» и лишь убедила российского президента в том, что такое поведение может сходить ему с рук, полагает Гельцер.

Для того чтобы американские власти изменили мнение Путина и предотвратили «дальнейшую агрессию», потребуется комплекс мер. Они должны ужесточить санкции, укрепить военные альянсы и проводить более решительный дипломатический курс. «Ключевой момент — заставить Путина снова начать уважать Соединенные Штаты», — убеждён эксперт.

«Это достаточно сложная, но не единственная приоритетная задача Вашингтона по отношению к Москве. США также должны добиться, чтобы россияне им доверяли. Два этих требования — вызывать как страх, так и доверие — могут показаться противоречащими друг другу, но на самом деле они оба являются обязательными», — подчёркивает автор статьи.

На его взгляд, Путин наблюдал за тем, как Вашингтон поддерживал смены режима на Украине, в Ираке, Ливии, и других странах. Поэтому российский президент опасается, что США стремятся свергнуть его, «хотя это и не соответствует действительности».

Путин вряд ли перестанет искать способы «расстроить планы» США, пока они не изменят его мнения по этому вопросу. Сделать это будет непросто, учитывая, что его взгляды разделяют подавляющее большинство населения России. Согласно одному из недавних опросов, 76% считают Соединенные Штаты «агрессивными», а 86% думают, что Вашингтон вмешивается в дела других стран, обращает внимание Гельцер.

«Эти данные указывают на то, что страх перед возглавляемым американцами переворотом не исчезнет, даже когда Путин больше не будет российским лидером. Более того, эти настроения, вероятно, сохранятся, что добавит трудности в ведение дел с Москвой», — рассуждает публицист.

«Таким образом, Соединенные Штаты должны не только добиться уважения Путина, но и завоевать доверие будущих поколений россиян. По крайней мере до такой степени, чтобы они больше не рассматривали политику США как существенную угрозу своему государству. Россияне должны поверить тому, во что верят американцы: страны могут не соглашаться, но сосуществовать», — добавляет он.

По его словам, необходимо начать с улучшения публичной дипломатии, что означает более четкий сигнал со стороны Вашингтона. Американские власти должны откровенно говорить о нарушениях прав человека, но дать явно понять, что они не собираются свергать российское руководство.

Эта инициатива должна включать расширение образовательного и культурного обмена. В результате россияне смогут лучше узнать американцев, что, в свою очередь, позволит снизить опасения и недопонимание.

Третий пункт будет, вероятно, самым тяжёлым для Вашингтона. Он должен, по крайней мере при определённых обстоятельствах, признавать законность российских интересов в «ближнем зарубежье», если это не противоречит его обязательствам перед НАТО или европейскими партнёрами.

По мнению публициста, даже если Вашингтон предпримет эти шаги, Путин в одночасье не откажется от «агрессивной политики за границей или репрессивного подхода на родине». Но долгосрочная задача оставить нынешнюю динамику между Вашингтоном и Москвой требует столь же долгосрочных усилий.

«Помимо восстановления сдерживания Путина, Соединенные Штаты должны заложить основы отношений с будущими российскими лидерами, чтобы они уважали и доверяли нам. В противном случае американцев ждут новые поколения путиных», — заключает Джошуа Гельцер.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

