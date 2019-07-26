Корреспондент Spiegel: Трамп защищён от импичмента ошибками системы

Привлечь Дональда Трампа к суду можно только после его отстранения от должности, однако вероятность импичмента становится всё меньше, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По мнению корреспондента издания, это связано с ошибками системы: Трампа защищает американская конституция, а исправить ситуацию можно, только победив его на следующих выборах.

Успешное проведение процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа становится всё менее вероятным, и это вскрывает системные ошибки и уязвимые места американской конституции, считает корреспондент Der Spiegel Роланд Неллес.

Как подчёркивает издание, Дональд Трамп как президент США не менее десяти раз пытался воспрепятствовать проведению расследования по поводу его мнимых связей с Россией. Даже попытка чего-то подобного в США наказуема, отмечает автор статьи.

Если бы Трамп был обычным гражданином, на него бы за такое подали в суд, и ему пришлось бы «чистить картошку в одной из переполненных американских тюрем». Это подтвердили тысячи бывших американских прокуроров в общем заявлении. Тот, кто даст себе труд спокойно прочесть отчёт по докладу Мюллера, не может прийти ни к какому другому выводу, убеждён журналист немецкого журнала.

Роберт Мюллер чётко перечислил все нарушения президента. Однако как «сверхправильный» госслужащий он придерживается предписаний и признаёт иммунитет президента, в соответствии с которым нельзя обвинить главу государства так же, как этого требуют правоохранительные органы в обычной ситуации. Даже во время официального оглашения отчёта Мюллер не позволил себе вынести никакого ясного суждения о преступлениях Дональда Трампа.

Этого требует американская конституция, подчёркивает Der Spiegel: решение о том, виновен ли Трамп, из юридического становится политическим. Призвать президента к ответу можно только через процедуру импичмента в конгрессе.

Такой подход всё усложняет, считает автор статьи. Против Трампа просто не набирается большинство голосов. Чтобы его осудить и отстранить, в сенате необходимо набрать две трети из сотни голосов — а это преимущественно республиканцы, которые давно полностью покорились воле Трампа, уверяет немецкий журнал. «Популизм Трампа отравил партию и застилает взгляд его сторонников на преступления этого человека», — пишет Роланд Неллес.

Даже демократы, составляющие большинство в палате представителей, не знают, следует ли им браться за процедуру импичмента. Более 30 депутатов представляют избирательные округа, в которых Трамп победил на последних президентских выборах. Если бы они проголосовали против президента, из-за его отстранения в 2020 году они были бы вынуждены столкнуться с его раздосадованными сторонниками.

Таким образом вскрываются ошибки в самой системе, утверждает корреспондент издания. Американская конституция защищает президента: существенные ограничения и барьеры для процедуры импичмента должны гарантировать, что в случае нарушений президента можно будет отстранить, но вместе с тем он остаётся защищён от произвола и исков со стороны его политических противников. В целом, это хорошая идея, отмечает автор статьи.

Однако при Трампе эта система была доведена до абсурда, пишет немецкий журнал. До тех пор пока Трамп контролирует большинство, он сможет препятствовать обвинению, которое в действительности необходимо, поясняет журналист. Предстать перед судом Трамп может только после того, как освободит занимаемую должность, потому что лишь тогда он потеряет свою особую защиту как президент США.

Как отмечает Der Spiegel, в американской конституции есть и ещё одно слабое место: даже после ухода с поста президента для Трампа может найтись выход. Автор статьи подразумевает «трюк Ричарда Никсона», который ушёл в отставку и передал президентские полномочия своему заместителю Джеральду Форду. Едва став президентом, тот пощадил Никсона, которого в противном случае обвинили бы в Уотергейтском скандале.

Если Трамп победит на следующих выборах, впоследствии он сможет поступить так же, как Никсон, и заключить сделку со своим вице-президентом Майком Пенсом. Для этого Трампу будет достаточно уйти в отставку всего за месяц до официального окончания второго президентского срока.

Для демократов это плохие новости. По сути, если они хотят избавиться от Трампа, для них остаётся только один путь: они должны победить его на следующих выборах. Только так ошибки системы могут быть исправлены, заключает корреспондент Der Spiegel.