WP: В Белом доме гадают, кто украсил президентский герб двуглавым орлом

Во время выступления Дональда Трампа на экране появилась необычная эмблема. В целом она была похожа на настоящий герб американского президента. Но при этом у орла было две головы, как на гербе России, а в когтях у него были клюшки для гольфа, отмечает Washington Post.

Когда Дональд Трамп выступал перед толпой своих сторонников в Вашингтоне, аудитория его активно поддерживала. Но больше, чем его выступление, журналиста Washington Post заинтересовала картинка, которая появилась на экране.

В целом эмблема за спиной американского президента выглядела, как американский орёл с президентского герба. Однако с картинкой было что-то не так. Во-первых, у орла было две головы, а не одна, из-за чего он был похож на российский герб. Такой орёл есть также на флагах Сербии, Албании и Черногории. И вместо стрел у него в когтях были клюшки для гольфа.

То есть, получается, из президентского орла эта эмблема стала символом двух главных вопросов, по которым критикуют Трампа: вмешательство России в американские выборы 2016 года и слишком сильное увлечение гольфом. И поместили эту картинку сразу за спиной президента — чтобы все могли видеть.

Пока ни Белый дом, ни организаторы собрания не смогли ответить изданию, как могло так произойти. Организаторы возлагают вину на тех, кто обеспечивал аудиовизуальную поддержку мероприятия. Они занимаются выяснением обстоятельств произошедшего и поиском виновного в ошибке.

Впрочем, там считают, что это была непреднамеренная оплошность. Хотя использовать президентский символ нельзя для коммерческих целей, пародии на него разрешены, поэтому, получается, закон автор картинки не нарушил.

При этом настоящий американский орёл был, например, на трибуне, с которой вещал Трамп. Однако неправильный орёл уже перекочевал на товары, которые можно купить в интернете.

«Трудно поверить… кто это сделал? — приводит Washington Post слова эксперта по праву Кетлин Кларк. — Думаю, Путин бы это одобрил».