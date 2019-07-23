USA Today: Трамп сказал, что мог бы победить в войне в Афганистане за неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы он захотел, США могли бы закончить войну в Афганистане своей победой всего за несколько дней, пишет USA Today. Но они, наоборот, выводят свои войска из региона, потому что американский президент «не хочет убивать 10 миллионов человек».
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут стереть Афганистан «с лица Земли» всего за несколько дней, пишет USA Today. Но вместо этого он решил вывести американские войска оттуда после 20 лет борьбы.
«Если бы мы хотели вести войну в Афганистане и победить, я смог бы победить в этой войне за неделю, — заявил Трамп журналистам во время встречи с премьер-министром Пакистана. — Я просто не хочу убивать 10 миллионов человек».
Лидеры Пакистана и США встретились, чтобы обсудить, как Вашингтон будет продолжать выводить войска из Афганистана. Сейчас там остаётся около 14 тыс. американских военных.
Продолжение войны в Афганистане Трамп назвал «нелепым», ведь она идёт уже при третьем американском президенте. Трамп намерен вывести американские войска из региона, но пока неясно, когда это произойдёт, отмечает USA Today.
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