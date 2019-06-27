Das Erste: США планируют заключить мир с «Талибаном»

Вашингтон намеревается заключить мир с «Талибаном» до сентября 2019 года, сообщает Das Erste. Проблема заключается в том, что «Талибан» требует вывода войск международной коалиции в качестве одного из условий мира. Между тем Дональд Трамп лишь нарастил присутствие американских военных в Афганистане: с 8400 до 14 тыс. солдат.

США планируют к сентябрю нынешнего года достичь мирных договорённостей с «Талибаном»*, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste: об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео, прилетевший с визитом в Афганистан.

Как отмечает Das Erste, проблема заключается в том, что в качестве условия для дальнейших мирных переговоров «Талибан» требует предоставления чётких сроков по выводу войск международной коалиции из Афганистана. Вашингтон же, в свою очередь, ясно даёт понять, что вывод войск состоится только после того, как в стране установится стабильный мир. Переговоры между США и верхушкой талибов проходят в Катаре с середины прошлого года: в последнее время они зашли в тупик. Согласно приводимым в статье данным, с начала текущего года в Афганистане погибло девять американских военнослужащих. Отмечается, что после нескольких лет постепенного вывода войск Дональд Трамп увеличил контингент войск США с 8400 до 14 тыс. солдат.

Das Erste напоминает, что «Талибан» по-прежнему контролирует значительную часть Афганистана. Атаки на блокпосты афганских правительственных сил и местную полицию происходят почти ежедневно.

Вашингтон требует от «Талибана» принятия различных обязательств: в их числе гарантии того, что на афганской территории больше не будут планироваться террористические атаки против США и других стран.

Примечательно, что в переговорном процессе не участвует правительство Афганистана, поскольку «Талибан» не признаёт его. Впрочем, Помпео заверил Кабул, что все решения будут приниматься в его интересах. Как пишет Das Erste, все стороны сходятся на том, что мирный договор станет подспорьем для начала внутриафганского диалога.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



