Times: Мюллер разочаровал демократов — подвести базу под импичмент не удалось

По итогам слушаний в конгрессе с участием бывшего спецпрокурора по делу о «российском вмешательстве» Роберта Мюллера демократам так и не удалось получить новые доводы в пользу импичмента Дональда Трампа, пишет The Times. Как отмечает газета, на вопросы законодателей Мюллер отвечал крайне неохотно, зачастую отсылая их к тексту доклада, однако всё-таки подтвердил, что в рамках расследования он не исключил вину президента в препятствовании правосудию.

Демократам не удалось раздобыть в свой арсенал новых доводов в пользу импичмента президента США Дональда Трампа по итогам долгожданных слушаний в конгрессе с участием бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Многие полагают, что это событие станет последней серьёзной попыткой демократов убедить общественность в необходимости отстранить президента от власти, пишет The Times.

Мюллер подтвердил, что его команда, которая провела длительное расследование по делу о «российском вмешательстве» в выборы, не исключает причастности Трампа к препятствованию правосудию. Кроме того, бывший спецпрокурор «в целом» согласился, что американский лидер не всегда был искренен в своих письменных показаниях.

Тем не менее Мюллер разочаровал демократов, исправив своё показание о том, что он решил не предъявлять Трампу обвинений в уголовном преступлении только по той причине, что в Министерстве юстиций посчитали, что действующего президента не стоит отдавать под суд. В результате Мюллер отметил, что он «не смог установить, совершил ли президент преступление».

Это исправление играет весьма важную роль, так как оно лишило демократов возможности утверждать, будто бы Трамп избежал уголовной ответственности только из-за того, что он находится в кресле президента. В противном случае это укрепило бы позиции сторонников импичмента в конгрессе.

После слушаний торжествующий Трамп заявил, что Мюллер «сбросил карты». «У демократов не было ничего. Теперь же у них на руках ещё меньше, чем ничего», — добавил он.

Мюллер практически не отклонялся от содержания своего доклада, в котором спецпрокурор не нашёл доказательств преступного сговора между членами избирательного штаба Трампа и Россией, несмотря на многочисленные контакты между ними, а также «обширное вмешательство» Москвы в выборы 2016 года. Кроме того, бывший спецпрокурор предупредил, что Россия по-прежнему «активно пытается оказать влияние на американскую демократию».

На протяжении нескольких недель демократы упорно пытались заставить Мюллера выступить перед двумя комитетами конгресса, рассчитывая на то, что тот расскажет «сенсационную историю» о злодеяниях Трампа перед лицом народа — или хотя бы обеспечит их парой громких фраз.

Однако бывший директор ФБР отвечал на их вопросы не слишком охотно, зачастую отправляя законодателей к тексту доклада или вовсе отказываясь от ответа. Порой Мюллера, судя по всему, смущали быстро задаваемые республиканцами вопросы, после чего тот просил их повторить.

Кроме того, Мюллер отказался отвечать на вопрос о том, нужно ли начать в отношении Трампа процедуру импичмента. «Я не будут это обсуждать», — сообщил он.

В результате о контексте и содержании доклада пришлось рассказывать самим демократам. Многие заканчивали свои выступления словами «никто не выше закона» или «из всего того, что я услышал(а) сегодня, очевидно, что любой человек, кроме действующего президента, предстал бы перед судом на основании имеющихся улик».

На вопрос председателя юридического комитета палаты представителей демократа Джерри Надлера о том, был ли Трамп освобождён от ответственности по делу о препятствовании правосудию Мюллер ответил отрицательно. «С президента не была снята вина за те поступки, которые он якобы совершил», — отметил Мюллер.

Таким образом бывший спецпрокурор опроверг оценку доклада американским лидером, которую тот тому дал в марте. Тогда президент написал в Twitter: «Никакого сговора, никакого препятствования правосудию, полное и абсолютное оправдание».

Вместе с тем председатель комитета сената по разведке Адам Шифф обвинил Трампа в нелояльности к своей стране. «Возможно, что эта нелояльность и не является преступлением в юридическом смысле, — заявил он. — Однако мне кажется, что это нечто похуже. Преступление — это нарушение закона, созданного конгрессом, однако такая нелояльность нарушает присягу стране на верность».