Журналист: Мюллер и сам не уверен, что компромат на Клинтон WikiLeaks получил от России

Долгие годы американцев убеждали, что масштабное российское вмешательство в президентские выборы 2016 года — неоспоримый факт, однако доказательств по-прежнему не видно, отмечает Fox News. При этом, как заявляет журналист Аарон Мате, даже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер не знает, как электронные письма демократов попали к WikiLeaks, и может лишь предполагать, что Россия к этому причастна.

Во время своей сегодняшней пресс-конференции Роберт Мюллер повторил утверждение, которое мы слышали от официального Вашингтона практически каждый день на протяжении последних двух с половиной лет. Утверждение о том, что в 2016 году Россия совершила беспрецедентное нападение на целостность американской демократической системы.



РОБЕРТ МЮЛЛЕР, спецпрокурор Минюста США: Сотрудники российских разведслужб, входящие в кадровый состав российских вооружённых сил, совершили организованное посягательство на нашу политическую систему. В обвинительном акте утверждается, что эти люди с применением изощрённых методов работы в киберпространстве взломали компьютеры и сети, использовавшиеся избирательным штабом Клинтон. Они похитили данные, не предназначенные для публичного доступа, а затем их опубликовали, пользуясь фальшивыми учётными записями на интернет-ресурсах, а также сотрудничая с организацией WikiLeaks. Публикация этих данных была совершена так и в такие сроки, чтобы повлиять на результат наших выборов и навредить одному из кандидатов в президенты… Имели место многочисленные, систематические попытки вмешаться в наши выборы. И это утверждение заслуживает внимания каждого американца.



Звучит убедительно и пугающе. Но правда ли это? Мы это вообще доказали? Два года шло расследование — так что же говорят нам улики?



Эту историю очень внимательно освещал Аарон Мате, автор статей в журнале The Nation. Сегодня он с нами. Большое спасибо, что пришли, Аарон. Итак, простой вопрос: подкреплено ли доказательствами утверждение о том, что российское правительство серьёзно вмешалось в президентские выборы 2016 года?



ААРОН МАТЕ, The Nation: Возможно, такие доказательства существуют, но мы их ещё не видели. Это ключевой момент.



Да.



ААРОН МАТЕ: Вполне возможно, что слова Роберта Мюллера соответствуют истине, но мы пока не видели доказательств, позволяющих это установить. Взять, к примеру, похищение электронных писем. В июле 2018 года Мюллер вынес очень подробный обвинительный акт против офицеров российской военной разведки. Об этом он сегодня упомянул…



Да.



ААРОН МАТЕ: Но источник информации, на которой основан его обвинительный акт, нам неизвестен. С большой долей определённости могу сказать, что эта информация не исходит от американского агентства, наиболее осведомлённого о действиях российской военной разведки. Я имею в виду АНБ. Потому что для публикации материалов АНБ необходимо, чтобы их рассекретил президент. А мы знаем, что в данном случае этого не было.



Итак, мы не знаем, на кого ссылается Мюллер, когда в подробном обвинительном акте утверждает, что сотрудники российской военной разведки всё это делали. Адвокаты Роджера Стоуна утверждают, что именно Crowdstrike — фирма, связанная с национальным комитетом Демократической партии, — первой обвинила Россию во взломе компьютеров национального комитета Демократической партии. И Стоун сейчас добивается, чтобы ему предоставили материалы Crowdstrike до судебного разбирательства. Посмотрим, что из этого выйдет. Должно быть очень интересно.



Но всё сводится к тому, что мы этого не знаем. На самом деле даже Мюллер в своём докладе признаётся, что не знает. Потому что о краже электронной переписки национального комитета Демократической партии он пишет: «Похоже, что русские украли электронную переписку». Он не говорит, что русские её украли, он говорит: «похоже». И он также не исключает, что…



Погодите! Извините, можно на этом остановиться? Я что-то не пойму, вы говорите, что в докладе Мюллера нет однозначного утверждения, что они это сделали? Там только говорится, что на это «похоже»?



ААРОН МАТЕ: Он выстраивает всеобъемлющую хронологию, как он говорит, попыток России взломать компьютеры национального комитета Демократической партии и похитить информацию. А словом «информация» можно обозначить разные вещи. Не только электронную переписку, но и похищенные исследования, имена сотрудников и так далее. Но нас по-настоящему волнует электронная переписка. И когда Мюллер говорит о самих электронных письмах национального комитета Демократической партии, он уточняет: «Похоже, что ГРУ украло переписку».



Да.



ААРОН МАТЕ: Если бы Мюллер точно знал, что они украли электронные письма, он бы так и сказал. И он также не исключает, что эти письма могли быть физически переданы WikiLeaks летом 2016 года. Это значит, что он тоже не знает доподлинно, как эти письма попали к WikiLeaks.



Ого! Как много неопределённости в самом центре этой истории — а ведь нам всем долгие годы говорили, что это окончательно установлено. Что это научный факт. Как то, что Земля круглая. Только сумасшедший будет в этом сомневаться. Почему они делают вид, что знают вещи, которых не знают?



ААРОН МАТЕ: Потому что в нашей стране такая медийная и политическая культура: предполагается, что представителям разведки США мы должны верить на слово. Неважно, сколько раз это выходило нам боком. Мы все знаем, как было с войной в Ираке.



Да.



ААРОН МАТЕ: Представители разведки, включая Роберта Мюллера… Он возглавлял ФБР, и он в конгрессе давал показания о том, что у Саддама (Хусейна. — ИноТВ) есть оружие массового поражения. Он беспокоился, что Саддам передаст это оружие террористам. Мы знаем, как оказалось на самом деле.



Джон Бреннан, который тоже играл ключевую роль в «рашагейте»… Он был в ЦРУ во время этого фиаско с войной в Ираке. И он не высказывал никаких возражений. Джеймс Клэппер во время Иракской войны работал в разведке США, и он утверждал, что были разведданные, свидетельствующие о том, что Саддам переправил своё оружие массового поражения в Сирию.



Но, несмотря на прошлое этих людей, мы теперь должны верить им на слово, что бы они ни говорили. И мы должны воспринимать всерьёз, к примеру, слова Роберта Мюллера о том, что российская кампания в соцсетях была частью масштабной, систематической работы по насаждению раздора.



Если посмотреть, какой в действительности была российская деятельность в соцсетях, это был детский кликбейт! Они потратили около 46 тысяч долларов на предвыборные агитки в Facebook. А мы должны всерьёз воспринимать слова о том, что детский кликбейт, которого никто не видел и который на самом деле был даже не про выборы… Он был, по сути, направлен на определённые категории населения. А мы должны верить, что это повлияло на податливых американских избирателей…



Это смехотворно. Средненький автосалон «Шевроле» больше тратит на рекламу в Facebook… Это какое-то безумие.



Аарон Мате, человек левых взглядов, честный человек и скептичный журналист. Таких у нас слишком мало. Очень рад был вас видеть. Надеюсь, вы ещё вернётесь. Спасибо.



ААРОН МАТЕ: Спасибо.



Дата выхода в эфир 29 мая 2019 года.