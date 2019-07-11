Business Insider: успеть за неделю — конгрессмены так и не прочли доклад Мюллера

Многие члены Конгресса США не читали отредактированную версию доклада экс-спецпрокурора на 448 страницах, сообщает Business Insider со ссылкой на Politico. Через неделю Мюллер самостоятельно представит перед Конгрессом выводы своего расследования, в ходе которого он не нашёл достаточных доказательств российского вмешательства в выборы 2016 года.

В среду, 17 июля, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер явится в Конгресс для дачи «сенсационных» показаний перед спецкомитетом по разведке и юридическим комитетом, однако, как пишет Business Insider со ссылкой на Politico, многие конгрессмены до сих пор не прочли полную версию его финального доклада.

Американский сайт напоминает, что 18 апреля Минюст США опубликовал сокращённую версию доклада Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Финальный вариант составил 448 страниц, на которых в том числе анализируется, пытался ли президент Дональд Трамп и другие представители администрации помешать федеральному расследованию.

Издание рассказывает, что несколько членов Конгресса пожаловались Politico на «усталость», которая помешала им прочитать доклад от корки до корки. Сенатор от Аляски Лиза Меркауски назвала его «нудным», а представитель штата Мичиган Фред Аптон пошутил, что записал творение Мюллера в «список для чтения».

Сенатор Тим Скотт от Южной Каролины ответил вопросом на вопрос: «А какой в этом смысл?» «Нельзя ожидать от людей, что они прочтут множество длинных документов, им нужно ещё когда-то жить», — заявил Politico председатель Юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер. Как отмечает информационный сайт, ведущие конгрессмены надеются, что выступление Мюллера на открытом заседании прольёт свет на его выводы и представит факты тем, кто не читал доклад.

Business Insider напоминает, что согласно опросу, который провела редакция издания вскоре после публикации документа, только 5% опрошенных заявили, что прочли его полностью. Почти четверть призналась, что они знакомы лишь с некоторыми пунктами текста, 32% отметили, что только собираются его прочесть, а 31% не читали и не собираются.

Хотя доклад подтвердил обширные контакты между избирательным штабом Трампа и Россией, Business Insider подчёркивает, что Мюллер не нашёл достаточных доказательств для обвинения в сговоре президента или кого-либо причастного к кампании.

В то же время спецпрокурор выявил 11 случаев, которые рассматривались в качестве воспрепятствования правосудию, однако так и не пришёл к «традиционному прокурорскому решению», мешал ли Трамп правосудию. Согласно докладу, президенту не удалось помешать работе Мюллера и другим федеральным расследованиям, потому что его собственные помощники отказались исполнять приказы.