Fox News: доклад Мюллера издали в виде комикса — для тех, кому лень читать

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы оказался слишком длинным: не каждый захочет читать 448 страниц текста, констатирует Fox News. Чтобы о поведении Трампа узнали широкие массы, в США выпустили книжку с картинками, отражающими «главные моменты» доклада.

Официальный Вашингтон ждал доклад (спецпрокурора. — ИноТВ) Мюллера два года. Помните это предвкушение? Но теперь, когда он опубликован, большинство людей в округе Колумбия решили, что они, конечно, страстно ненавидят Трампа, но не настолько, чтобы читать 448 страниц текста. Это же слишком трудно!



Итак, теперь «правдолюбы» выпустили рисованную версию доклада Мюллера. Не шучу! CNN был просто в восторге!



CNN: Здесь освещены все главные моменты. Ужин, во время которого президент Трамп потребовал от тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми верности. Ругань в Белом доме: президент требовал от своего тогдашнего генпрокурора Джеффа Сешнса большей защиты. И да, не обошли вниманием и его приказ уволить Роберта Мюллера.



Возможно, со стороны это странно — делать рецензию на книжку, состоящую из картинок. Но именно этим мы сегодня займёмся. С нами частый гость программы Дэн Бонджино, бывший агент Секретной службы и нью-йоркский полицейский.



Дэн, вы отсмотрели эти картинки?



ДЭН БОНДЖИНО, бывший агент Секретной службы: Нет. Потому что я не принял препаратов для защиты мозга. Не хочу терять свои нейроны и снижать свой IQ на 20 баллов, читая этот бред слабоумного.



Но мне интересно, Такер, они включили в книгу тот момент, когда Трамп отправляет своего адвоката Дона Макгэна давать показания 30 с лишним часов? А почему бы им не включить текстовое сообщение Питера Стржока? То самое, в котором он говорит своей подружке: «Думаю, там ничего нет»?



Погодите-ка, есть ещё один перл, который им стоило включить в книгу: когда назначают Мюллера, подружка Питера Стржока, юрист ФБР, говорит комитету конгресса, что дело всё равно может оказаться пустым. Итак, мы шпионили за штабом кандидата в президенты, вы назначаете Боба Мюллера… Интересно, в книге комиксов есть её слова: «Это может быть буквально ни о чём»? Просто уточняю у авторов. Позвоните мне, напишите, я хотел бы знать.



Подозреваю, что нет. Это могло бы помешать…



ДЭН БОНДЖИНО: Готов поспорить, что вы правы.



Думаю, так и есть. Итак, Мюллер предстанет перед конгрессом. Ему зададут вопросы. О чём его стоит спросить?



ДЭН БОНДЖИНО: Первый вопрос, который ему обязательно надо задать, звучит так: «Когда именно вы выяснили, что сговор (Трампа с Россией. — ИноТВ) был величайшей политической мистификацией в истории Америки?» Такер, я провёл исследования, собрал кое-какой материал, работая над одним проектом, и, согласно этим данным, он, вероятно, узнал об этом не позже июля 2017 года (напомню, его назначили в мае 2017-го). Ведь именно тогда генеральный инспектор ознакомил команду Мюллера с этими пресловутыми текстовыми сообщениями — ну, там, о «вонючих посетителях Walmart» и о том, как Трамп…



Да.



ДЭН БОНДЖИНО: То есть Мюллер должен знать, что тут что-то не так. И нам нужно знать, когда он выяснил, что расследует величайшую мистификацию в истории Америки, и чем он занимался в последующие 600 дней.



Это серьёзный вопрос. Интересно, задаст ли его кто-нибудь? Мы не можем вас пока отпустить. Обычно мы встречаемся по пятницам…



ДЭН БОНДЖИНО: Да.



Но сегодня у нас специальный выпуск «Новостного взрыва с Дэном Бонджино» в середине недели.



(Смех.)



ДЭН БОНДЖИНО: Без этого, конечно, нельзя!



Итак, вместо обзора главных новостей недели Дэн расскажет нам кое-что особенное. Главные вопросы, которые он хотел бы задать Мюллеру. Первый вы уже назвали. Один уже есть. Озвучьте следующий.



ДЭН БОНДЖИНО: Дальше идёт один важный и хороший вопрос. Кто-то должен спросить Боба Мюллера, по какой причине он не включил в свой доклад доказательства невиновности. Мне нравится, когда левые… Я, кстати, читал доклад, и не раз. Потому что это нужно для моего исследовательского проекта. Но поражает то, что в докладе отсутствует вся информация, указывающая на невиновность команды Трампа.



Приведу один простой пример. Они говорят об этих контактах, об этих зловещих контактах Пола Манафорта с человеком по имени Константин Килимник, у которого «связи с Россией». Всё представлено в неприглядном свете. К концу чтения думаешь: «Ничего себе! Пол Манафорт — прямо Агент X из «Людей Икс»! Это невероятно! Он нас продал!». А потом узнаёшь то, чего нет в докладе Мюллера. Что Константин Килимник давно был информатором обамовского Госдепа! И никто не поднимал эту тему.



Ещё один пример. Коротко. Адвокат, явившийся на эту ужасную встречу в Trump Tower, где обсуждали усыновление детей из России, работал на команду, нанятую госпожой Клинтон для поиска компромата на Трампа! Вы не найдёте никаких упоминаний об этом в так называемом докладе Мюллера. На самом деле это авторский комментарий Мюллера, самый длинный авторский комментарий в американской истории.



А я-то думал, речь шла о племяннице Владимира Путина или о ком-то в этом роде! Но нет!



Дэн Бонджино рассказал нам факты. Спасибо, Дэн! Это был «Новостной взрыв».



ДЭН БОНДЖИНО: Рад был вас видеть!



И я вас.



Дата выхода в эфир 10 июля 2019 года.