Fox News высмеял звёзд Голливуда за ролик о сговоре Трампа с Россией

Роберт Де Ниро и другие звёзды Голливуда пытаются отрицать реальность, заявляя, что доказательства сговора Трампа с Москвой налицо, передаёт Fox News. Чего ещё ждать от людей, чья профессия — жить в мире фантазий, иронизирует гостья студии Тэмми Брюс.

Доклад (спецпрокурора. — ИноТВ) Мюллера в конечном итоге показал не совсем то, что нам два года обещали левые. Миллионы, миллионы долларов из кармана налогоплательщиков, тысячи часов расследования, а в итоге — никаких доказательств сговора (Трампа с Россией. — ИноТВ).



Итак, если вы на сто процентов верили, что c докладом Мюллера все ваши мечты сбудутся, какова будет ваша реакция? Вам поможет отрицание! Некоторые даже делают вид, что этого никогда не было.



Кучка знаменитостей в Голливуде совсем ушла в отрицание. Они утверждают, что на самом деле доклад разоблачил сговор и вы тоже можете это обнаружить, если только прочтёте все 448 страниц медленно. Посмотрите!



РОБЕРТ ДЕ НИРО, актёр: Российское правительство напало на нашу демократию.



МАРТИН ШИН, актёр: Они осуществили масштабное и систематическое вмешательство в наши выборы.



ЛОУРЕНС ФИШБОРН, актёр: И сотни раз связывались с избирательным штабом Трампа.



СТИВЕН КИНГ, писатель: Всё это — часть масштабной тайной операции…



РОБ РАЙНЕР, актёр: …расследовать связи между Россией и избирательным штабом Трампа.



ДЖОРДЖ ТАКЕИ, актёр: 27 марта Мюллер подал свой доклад, в котором содержатся самые изобличающие улики, когда-либо собранные против действующего президента США.



РОЗИ ПЕРЕС, актриса: Однако почти никто его не читал!



МАРТИН ШИН: И ещё до публикации доклада трамповский генпрокурор Уильям Барр солгал о его содержании…



Всё это в докладе. Пожалуйста, просто прочтите его для себя!



ЛОУРЕНС ФИШБОРН: Никто…



РОЗИ ПЕРЕС: Никто…



ДЖОРДЖ ТАКЕИ: …даже президент Соединённых Штатов…



РОБЕРТ ДЕ НИРО: …не стоит над законом.



(Смех.) Какой процент этих людей двигает губами, когда читает?



ТЭММИ БРЮС, председатель организации «Независимый голос женщин»: Да уж!



Но голоса у них отличные, это точно! Тэмми Брюс… Простите, не могу сдержать смех!



ТЭММИ БРЮС: Роберт Де Ниро выглядит так, будто только что вышел из душа в расстроенных чувствах. С таким тоном и общей идеей не хватало только одного — разговоров о кругах на полях и о том, что иероглифы на египетских пирамидах на самом деле предназначались для связи с инопланетянами.



Послушайте, это жалко. Очевидно, что это группа людей, которым неловко. Им и должно быть неловко — не только из-за этого видео, но и из-за того, что они долгие годы говорили людям, что это окажется правдой. И ведь речь шла не только о сговоре, а ещё и о том, что президент США — русский шпион!



Но чего ещё ждать от людей, которые зарабатывают на жизнь тем, что живут в мире фантазий? В том-то и дело! В следующем видеоролике они, конечно же, будут говорить о том, что власти всё ещё не арестовали семью Корлеоне, хотя у нас было уже три фильма, разоблачающих их дела. А всего несколько дней назад… Это правда, вы знаете! Всего несколько дней назад с некоторыми сенаторами провели брифинг об НЛО — о том, что флот видел какие-то необъяснимые огни. А ведь десятки лет назад мы уже знали про Дарта Вейдера, принцессу Лею и Люка Скайуокера — и тогда мы тоже не предприняли никаких мер!



Траектория та же самая. Они говорят людям: пожалуйста, посмотрите фильм или прочтите книгу — и вы тоже в это поверите. Но это ещё и оскорбительно, Такер, потому что они ведут себя так, будто американский народ или даже их собственные единомышленники, другие либералы, либо слишком ленивы, чтобы читать, либо прочли и не смогли понять правильно, либо просто сдались. Как будто они одни по-настоящему понимают происходящее.



Послушайте, есть много реабилитационных центров для тех обитателей Голливуда, которые бегут от действительности с помощью наркотиков и алкоголя. Теперь нужен ещё один центр, где бы их лечили от патологической зацикленности на Дональде Трампе. Им нужно признать, что они были неправы, принять это — как поступает большинство американцев — и жить дальше.



Выходит, актёрская жизнь гораздо скучнее, чем мы думали! Потому что, казалось бы, на месте Роберта Де Ниро… Извините, я бы наслаждался тем, что у меня 11 домов, частный самолёт…



ТЭММИ БРЮС: Да.



Плоды моих трудов, знаете ли… Я богат, я знаменит! Но нет, он сидит в какой-то маленькой студии и что-то вопит в камеру про Трампа! Откуда такая зацикленность? Не понимаю!



ТЭММИ БРЮС: Проблема во многом заключается в том, что политики и Голливуд поверили, что именно они имеют значение. Что они лучше всех остальных, что мы жалкая шушера, которая только всё портит. И при этом в 2016 году мы их не послушались! Мы отвергли их совет, мы не восприняли их всерьёз и до сих пор не воспринимаем.



Итак, для них… Для этих индивидов речь никогда не идёт о других. Слишком много нарциссизма. Для них речь идёт об их собственном чувстве серьёзности, об их собственной востребованности, которая, конечно же, страдает каждый день: их ведь никто не воспринимает всерьёз.



То есть это их попытка возродиться. К стране это не имеет никакого отношения и никогда не имело.



Дата выхода в эфир 21 июня 2019 года.