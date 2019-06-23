Fox News: Роберт Де Ниро и другие знаменитости обвинили Трампа в сговоре с Россией

Ряд американских актёров, в том числе Роберт Де Ниро и Мартин Шин, появились в видео на платформе NowThis News, обвинив президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией, сообщает телеканал Fox News. Знаменитости отметили, что об этом свидетельствуют встреча в Trump Tower и связи с Россией бывшего советника президента Джорджа Пападопулоса.

Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера не обнаружил доказательств сговора президента Дональда Трампа или членов его избирательного штаба с Россией. Однако, по мнению ряда американских знаменитостей, Мюллер всё же сообщил о нескольких «тревожных случаях сговора», пишет Fox News.

Актёры Роберт Де Ниро, Мартин Шин и Лоуренс Фишборн, а также писатель Стивен Кинг вместе с другими известными американцами обвинили Трампа, заявившего, что доклад не обнаружил сговора с Россией, во лжи.

В видео, появившемся на платформе NowThis News, знаменитости указали на печально известную встречу Дональда Трампа — младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой в Trump Tower и связи с Россией бывшего советника президента Джорджа Пападопулоса.

При этом актёр, знаменитый по франшизе «Звёздный путь», Джордж Такей заявил, что в докладе приводятся «самые серьёзные доказательства, когда-либо собранные против действующего президента США».

«Недавно Дональд Трамп, сидя в Овальном кабинете, признал сговор», — заявил актёр Джонатан Ван Несс. «На самом деле, он признал, что на будущих выборах нарушит закон и сделает это снова», — добавил продюсер Роберт Райнер.

Вместе с тем объектом их нападок стал не только Трамп. Они также раскритиковали генерального прокурора США Уильяма Барра, обвинив его в «пропаганде» после того, как он заявил, что президент «не сделал ничего плохого».

В конце видео знаменитости пригрозили Трампу привлечь его к ответственности, потому что «никто — даже президент Соединённых Штатов — не стоит выше закона», сообщает телеканал Fox News.