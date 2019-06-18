ABC News: Трамп рассказал, почему не стал увольнять Мюллера — у Никсона подобное сработало не особо хорошо

В интервью ABC News президент США Дональд Трамп заявил, что не собирался увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, хотя и мог это сделать. «Я видел, как Ричард Никсон увольнял всех направо и налево, и это сработало не слишком хорошо», — подчеркнул американский лидер.
Было много доказательств, в том числе эпизод, когда вы обратились к юристу Белого дома Дону Макгану и сказали ему, что (спецпрокурор США. — ИноТВ) Мюллер должен уйти. Вы звонили ему два раза и сказали: «Мюллер должен уйти, позвоните мне, когда это будет сделано».
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: История очень проста. Во-первых, я никогда не собирался увольнять Мюллера и никогда не предлагал уволить Мюллера.
Но именно так он говорит.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Меня не волнует, что он говорит. Это не имеет значения. Таким образом он хотел всем показать, каким хорошим юристом он был. И, возможно, его сбил с толку тот факт, что я всегда говорил, в том числе и вам, а также всем, кто меня слушал: у Роберта Мюллера был конфликт интересов. Но у нас было дело…
Но почему он (Дон Макган. — ИноТВ) тогда солгал Роберту Мюллеру под присягой?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Потому что хотел выглядеть хорошим адвокатом. Или же он верил в это, поскольку я постоянно говорил всем, кто был готов выслушать меня, в том числе вам и СМИ, что Роберт Мюллер имел конфликт интересов. У Роберта Мюллера был полноценный конфликт интересов.
И поэтому он должен был уйти?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я никогда… я такого не говорил. Смотрите, согласно статье 2 (Конституции США. — ИноТВ), у меня было право уволить Роберта Мюллера. Давайте предположим, что я сделал всё это — сказал, что я хочу его уволить. Во-первых, я этого не сделал: он не был уволен. Это первый и очень важный пункт. Но что важнее, статья 2 позволяет мне делать всё, что я захочу. И 2-я статья позволила бы мне уволить его.
Звучит так…
ДОНАЛЬД ТРАМП: Но я не собирался его увольнять. Знаете почему? Потому что я видел, как Ричард Никсон увольнял всех направо и налево, и это сработало не слишком хорошо. Поэтому всё очень просто: статья 2 позволила бы мне это сделать.
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