WP: экс-контрразведчики ФБР заверили, что Россия продолжит «вмешиваться» в выборы США

Россия «вмешивалась» в американские выборы задолго до 2016 года и будет это делать и впредь, заявили на слушаниях в конгрессе Роберт Андерсон и Стефани Даглас, бывшие сотрудники ФБР, специализирующиеся на борьбе со шпионажем. Как объяснили экс-агенты, на прошедших выборах масштабы «вмешательства» Москвы были так велики, потому что команда Дональда Трампа была «абсолютна несведуща» в вопросах контрразведки.

Два бывших контрразведчика ФБР предупредили конгрессменов, что российские спецслужбы будут продолжать свои попытки вмешиваться в политику США, сообщает The Washington Post. По словам экспертов, доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера лишь подтверждает масштабы деятельности Москвы.



В среду 12 июня два бывших высокопоставленных агента ФБР, специализирующихся на борьбе со шпионажем, Роберт Андерсон и Стефани Даглас, выступили на слушании в комитете по разведке палаты представителей конгресса США. Как напоминает издание, комитет ведёт собственное расследование «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года.



По словам The Washington Post, прошедшее слушание проводилось в рамках более масштабной кампании демократов в конгрессе, которые пытаются поддерживать шумиху вокруг доклада Мюллера.



Андерсон и Даглас ушли из ФБР до начала расследования «российского вмешательства», которое в мае 2017 года было передано команде Мюллера. Тем не менее конгрессмены сочли опыт агентов «подходящим». По словам Андерсона, спецслужбы Кремля занимались подобными «вмешательствами» в выборы задолго до 2016 года.



«Они этого не оставят. Уверен, они всё ещё здесь, изучают предстоящие президентские выборы и пытаются понять, каким образом можно будет атаковать», — цитирует газета Роберта Андерсона. Как объяснил бывший агент, в 2016 году Россия сумела затронуть столь большую часть избирательного штаба Дональда Трампа отчасти потому, что команда республиканского кандидата была «абсолютно несведуща» в вопросах контрразведки.



Стефани Даглас обратила внимание на многоуровневость «российского вмешательства», которая подтвердилась в докладе Роберта Мюллера. Москва пыталась установить контакты со множеством людей, связанных с кампанией, которых впоследствии могла бы использовать для своих целей, утверждает The Washington Post. Во время своей службы в ФБР в 90-е годы Даглас участвовала в расследовании в отношении сотрудника ЦРУ Гарольда Николсона, передававшего российской разведке ценные данные о разведывательном управлении и его агентах. При этом Николсон — один из тех редких шпионов, которые умудрились попасться дважды. В 2008 году он был осуждён за попытки завербовать своего сына в качестве посредника в деле продажи секретов Москве.



Вместе с экс-агентами ФБР, вызванными по инициативе демократов на слушание, теперь уже со стороны республиканских членов комитета был приглашён бывший федеральный прокурор Эндрю Маккарти, который в своё время раскритиковал подход Мюллера к расследованию. Третий свидетель выразил скептицизм относительно того, как ФБР относится к досье бывшего агента британской разведки Кристофера Стила о Дональде Трампе, которое всплыло ещё во время предвыборной кампании в 2016 году.



The Washington Post напоминает, что с момента публикации доклада Мюллера в апреле демократы пытаются найти свидетелей, чьи показания на открытых слушаниях в конгрессе могли бы подтвердить недостойное поведение со стороны президента. Однако Роберт Мюллер упорно не хочет давать показания, а бывшим сотрудникам команды Трампа настоятельно рекомендовали этого не делать. Пока всё указывает на то, что у демократов нет ничего против главы Белого дома.