Hill: половина американцев уверены — штаб Трампа «сотрудничал» с Россией

50% избирателей в США считают, что предвыборный штаб Дональда Трампа «координировал свои действия» с Москвой. Такие данные показал недавний социологический опрос Fox News, сообщает The Hill. Как отмечает издание, число сторонников этой теории увеличилось, несмотря на то что спецпрокурор Роберт Мюллер не обнаружил доказательств «сговора» между российскими властями и представителями действующего американского президента.
Половина американских избирателей считают, что предвыборный штаб Дональда Трампа координировал свои действия с Россией. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Fox News, пишет The Hill.
Согласно исследованию телеканала, 50% американцев уверены, что во время президентской кампании 2016 года окружение действующего лидера США сотрудничало с Кремлём. Число сторонников этой теории выросло на 6% по сравнению с мартом, отмечает издание.
Опрос также показал, что половина респондентов поддерживают импичмент Трампа, причём 43% хотят, чтобы президент не только подвергся судебному преследованию, но и был отстранён от должности. В то же время 56% респондентов сомневаются, что главу Белого дома подвергнут процедуре импичмента.
Между тем расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не нашло доказательства «криминального сговора» между Россией и штабом Трампа. Следователи также не установили, что президент США препятствовал правосудию, напоминает The Hill.
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