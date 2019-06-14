Washington Post подсчитал: за время у власти Трамп соврал почти 11 тысяч раз

The Washington Post подсчитал, что с момента инаугурации президент США Дональд Трамп врал примерно 12 раз в день. Отмечается, что чаще всего несоответствующие действительности или вводящие в заблуждение заявления Трампа касались темы иммиграции из южноамериканских стран.

Согласно подсчётам The Washington Post, по состоянию на 7 июня, то есть за 869 дней своего президентства, американский лидер Дональд Трамп сделал 10 тыс. 796 несоответствующих действительности или вводящих в заблуждение заявления.

Порог в 10 тыс. публичных обманов Трамп преодолел ещё 26 апреля и с тех пор врал в среднем по 16 раз в день. При этом в среднем со дня прихода к власти он ежедневно выдавал по 12 ложных утверждений.

По данным издания, примерно одна пятая лжи связана с его коронной темой — вопросом иммиграции. Чаще всего, а именно 172 раза, президент врал о том, что стена на границы США с Мексикой уже строится, тогда как конгресс отказался выделить средства на её создание.

Кроме того, примерно 10% всего вранья Трампа приходится на вопросы торговли и российского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года.

О его склонности к повторению несоответствующих действительности высказываний говорит тот факт, что изданию удалось обнаружить 300 случаев, когда Трамп повторял одно и то же вранье как минимум трижды. В ряде случаев он мог повторять вариации лжи по 20 раз.

«Германия выделяет НАТО 1%, они должны платить намного больше. Только подумайте, 1%. Так что мы защищаем Германию, и потом Германия пользуется нами в торговле», — приводит пример лжи президента The Washington Post.

Издание отмечает, что существует два вида инвестиций НАТО: прямое и косвенное финансирование. Первое зависит от валового национального дохода. Будучи крупнейшей экономикой альянса, США платят 22%, Германия идёт на втором месте с 15%. Косвенное финансирование привязано к внутреннему валовому продукту. Страны — члены НАТО к 2022 году договорились направлять в альянс 2% ВВП. В 2018 году Германия выделила 1,23%, однако не на нужды Североатлантического альянса, а на нужды собственной обороны.

«Генеральный секретарь Столтенберг, возможно, является самым большим поклонником Трампа. На днях он выступил с речью. Он говорит, что, возможно, без Трампа не было бы НАТО», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Возможно, генсек НАТО и благодарен президенту США за увеличения бюджета, но никогда ничего подобного не говорил.

Кроме того, неправдой издание называет утверждения Трампа о том, что в потоках миграции из южноамериканских стран виновата Мексика. На самом деле феномен вызван целым рядом факторов: от насилия до бедности в таких странах как Сальвадор, Гватемала и Гондурас. А сама Мексика с 2001 года депортировала 2 млн человек.

В другом случае Трамп заявил, что королева Елизавета II никогда не проводила время так весело, как во время встречи с ним. «Это не очень заслуживающее доверия утверждение Трампа о его общении с королевой Елизаветой II», — пишет The Washington Post.