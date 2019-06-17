Обозреватель Guardian — пресс-секретарю Белого дома: «Скатертью дорога»

Дональд Трамп объявил в Twitter о том, что его пресс-секретарь Сара Сандерс 30 июня покинет свой пост. Как полагает колумнист The Guardian Ричард Вулф, Сандерс была худшим представителем Белого дома в истории и запомнится прежде всего тем, что постоянно лгала журналистам.

«Какой, чёрт побери, толк был в Саре Сандерс?», — вопрошает в своей колонке, посвящённой скорому уходу пресс-секретаря Дональда Трампа, обозреватель Guardian Ричард Вулф. Как подчёркивает журналист, Сандерс, которая, согласно опубликованному в четверг Дональдом Трампом сообщению в Twitter, покинет свой пост к концу месяца, вот уже 94 дня не проводила пресс-конференций — и «более трёх лет не оглашала что-либо значащих новостей от имени начальника, считающего одной из своих приоритетных задач на президентском посту создание как можно большего количества новостей, ничего не значащих».

Имея в своём распоряжении «весь оборот пиар-машины» федерального правительства США, Сандерс тем не менее проявила себя как «наименее оборотистый» пиарщик в Вашингтоне», служив по сути «незадачливым и бестолковым наблюдателем во всех кризисных ситуациях, как реальных, так и сфабрикованных человеком, заседающим в Овальном кабинете», убеждён Вулф. «Иными словами, она была образцовым представителем для президента — образчика лености», — иронизирует автор.

За всё время своей работы Сандерс почти не продемонстрировала качеств, необходимых хорошему пресс-секретарю: она не смогла завоевать доверие журналистов, не получала никакой полезной информации, которой можно было бы поделиться с миром, и не наработала политической сноровки, полагает обозреватель Guardian. Кроме того, она даже не поддерживала особо тесных отношений с Дональдом Трампом, а потому не могла лучше прочих объяснить миру его образ мышления; впрочем, в одном отношении она всё же умела подражать своему начальнику — как и он, она обладала умением «увиливать от ответственности и правды», пишет журналист.

После того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, Сандерс разъясняла журналистам, что данное кадровое решение было связано с утратой Коми доверия со стороны «бесчисленных рядовых сотрудников бюро» — однако позже, давая показания в рамках «российского дела», призналась спецпрокурору минюста США Роберту Мюллеру, что сама придумала такое разъяснение, подчёркивает автор. Как отмечает Вулф, любой другой пресс-секретарь после обнародования таких новостей был бы подавлен — ну а Сандерс продолжила лгать в интервью, теперь уже рассказывая, что просто «оговорилась», и добавляя, что её слова «не были неправдой» — несмотря на то, что к тому моменту даже Трамп признавал, что увольнение Коми было связано исключительно с «российским делом», говорится в статье. «Впрочем, к чему человеку моральный авторитет, стыд и даже обыкновенное самоуважение, когда этот человек работает на Трампа?», — пишет Вулф.

Прочие пресс-секретари Белого дома после увольнения традиционно занимали высокооплачиваемые посты в частном секторе, становясь главами пресс-служб крупных корпораций и советниками топ-менеджеров — но Сандерс в связи с её качествами вряд ли возьмёт на работу хоть кто-то, в заключение отмечает обозреватель Guardian. Трамп уже заявил, что его бывшая подопечная вернётся в родной штат Арканзас, и посоветовал ей пойти по стопам отца и баллотироваться в губернаторы штата — и хотя такой карьерный путь был бы «ненормальным» для пресс-секретаря президента, «в Сандерс всё равно не было ничего нормального», пишет он. «Раз уж не получается зарабатывать на жизнь ложью в адрес СМИ в пиар-секторе, почему бы тогда не лгать им в качестве кандидата на пост в правительстве?» — подытоживает автор.