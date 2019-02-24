Time: пресс-секретарь Белого дома предрекла Трампу искупление

Официальный представитель президента США Дональда Трампа Сара Сандерс выразила уверенность в том, что по результатам завершения «российского дела», которое может быть прекращено в ближайшие дни, американский лидер будет полностью оправдан, пишет Time. Как подчеркнула Сандерс, домыслы о «сговоре» между Трампом и Москвой «смехотворны», поскольку нынешнему главе Белого дома просто не нужно было с кем-то сговариваться, чтобы одержать верх над Хиллари Клинтон.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что окончательный доклад спецпрокурора минюста США Роберта Мюллера о «российском деле», который может появиться уже на следующей неделе, снимет с американского президента Дональда Трампа, которого обвиняют в «сговоре» с Россией, все обвинения, сообщает Time.
«То, что мы постоянно говорили на протяжении уже двух лет, станет ясно всем, и нам это нравится, — пояснила Сандерс в эфире телеканала Fox News в пятницу. — Никакого сговора не было».
«Честно говоря, гипотеза о том, что президенту Трампу для победы над Хиллари Клинтон понадобилось вступить в сговор с Россией, смехотворна, — добавила Сандерс. — Он был бесконечно более перспективным кандидатом с более привлекательной программой и работал лучше, чем его соперница — и потому победил. И эта победа не имеет никакого отношения ни к России, ни к любой другой стране. Она связана лишь с тем, что он просто-напросто оказался лучше неё».
Как напоминает обозреватель Time, американские СМИ на этой неделе сообщили, что глава минюста США Билл Барр готовится объявить об окончании расследования Мюллера, и что это может произойти уже на следующей неделе. Госпожа Сандерс, впрочем, не сообщила, сообщил ли минюст о скором завершении следственных действий Трампу. «Мы видим те же новостные сообщения, что и вы — о том, что это расследование, вероятно, приближается к завершению», — цитирует её Time.
С момента начала расследования российского «вмешательства» в президентские выборы в США 2016 года минуло уже почти два года, отмечается в материале. За это время ведущий расследование спецпрокурор Роберт Мюллер успел предъявить официальные обвинения 34 лицам и трём компаниям, включая шестерых бывших советников Трампа, и некоторые из них уже пошли на сделку со следствием, признав свою вину, говорится в статье.
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