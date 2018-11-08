WP: корреспондента CNN лишили аккредитации в Белом доме после пикировки с Трампом

Белый дом лишил аккредитации старшего корреспондента телеканала CNN Джима Акосту, который вступил в перепалку с Дональдом Трампом во время пресс-конференции президента США, сообщает The Washington Post. Официальный представитель Сара Сандерс отметила, что в Белом доме не потерпят поведения Акосты, который позволил себе грубость в адрес девушки-стажёра, не желая отдавать микрофон.

Белый дом лишил аккредитации старшего корреспондента CNN после пресс-конференции журналист разозлил президента США Дональда Трампа своим вопросом, пишет The Washington Post.

При этом, как отмечает издание, лишение аккредитации журналиста — «беспрецедентный» шаг. Так, Джим Акоста стал первым, у кого «на неопределённое время» был отозван пропуск в Белый дом.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс назвала причиной подобного решения поведение Акосты во время пресс-конференции. The Washington Post сообщает, что журналист несколько раз спросил президента, почему тот раздувает страхи по поводу каравана мигрантов из Гондураса, направляющегося в сторону американской границы. При этом Трамп «набросился» на Акосту, а девушка-стажёр попыталась забрать у него микрофон. В свою очередь, корреспондент, попытавшись прикрыть микрофон, задел девушку рукой, за что принёс ей свои извинения.

«CNN должно быть стыдно, что вы работаете на них. Вы грубый, ужасный человек. Вам не место на CNN. Вы очень грубый человек», — отреагировал Трамп.

«Президент Трамп верит в свободную прессу и ожидает и приветствует острые вопросы в свой адрес и в адрес своей администрации. Однако мы не потерпим, чтобы репортёр прикасался к девушке, которая лишь выполняла свою работу в качестве стажёра в Белом доме. Такое поведение совершенно неприемлемо», — написала на своей страничке в Twitter Сара Сандерс.

Сам Акоста назвал обвинения в свой адрес «ложью». В эфире CNN он отметил, что считает подобное решение «проверкой». «Мне кажется, они пытаются заставить нас замолчать. Я думаю, это послание мне и моим коллегам», — добавил корреспондент.

«В объяснении пресс-секретарь Сара Сандерс соврала. Она выдвинула ложные обвинения и сослалась на то, чего никогда не было. Это беспрецедентное решение — угроза нашей демократии, наша страна заслуживает лучшего. Мы полностью поддерживаем Джима Акосту», — отреагировали на телеканале.

Поддержку журналисту также выразила Ассоциация корреспондентов при Белом доме, потребовав пересмотреть решение об отзыве аккредитации.

Акоста отметил, что узнал обо всём из сообщения, пришедшего ему на телефон. Когда он попытался попасть в официальную резиденцию президента США для «последнего прямого эфира», охрана преградила ему путь, не позволив пройти по пропуску, который он использовал последние пять лет, сообщает The Washington Post.