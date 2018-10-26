Euronews Оригинал

Euronews: на NBC решили уволить Мегин Келли за расистские высказывания
Телекомпания NBC намерена разорвать контракт с одной из самых известных журналисток США Мегин Келли, которую обвинили в «расизме» после слов о том, что белых американцев всегда осуждают за шутки с чёрными масками на Хэллоуин. Несмотря на последующие извинения, руководство телеканала решило прекратить сотрудничество с Келли, которая до этого дважды брала интервью у Владимира Путина, сообщает Euronews.

Одна из самых известных журналисток США Мегин Келли в результате скандала может уйти с NBC. Её обвиняют в расизме. Это произошло после её высказываний о «блэкфейсе» — разновидности грима для изображения чернокожих. На следующий день Келли извинилась.

В России Келли известна тем, что дважды брала интервью у Владимира Путина. Летом Келли выступила модератором заседания Петербургского экономического форума.
 
The Daily Mail сообщает, что Мегин Келли наняла адвоката Брайана Фридмана. По информации издания, если в её словах, произнесённых в эфире, не найдут ничего предосудительного, Келли могут выплатить всю оговорённую контрактом с NBC сумму — $69 млн.
 
В социальных сетях и в прессе обратили внимание на то, что высказывание такого рода для Келли — «рецидив», за который она регулярно публично извиняется. Есть сведения, что адвокат Келли в пятницу проведёт встречу с представителями телеканала, чтобы «определить дальнейшие шаги». NBC и сама журналистка происшедшее официально никак не комментируют.
 
Дата выхода в эфир 26 октября 2018 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Владимир Путин журналист расизм расследование Россия Санкт-Петербург свобода слова скандал СМИ США телевидение
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров