Euronews: на NBC решили уволить Мегин Келли за расистские высказывания

Телекомпания NBC намерена разорвать контракт с одной из самых известных журналисток США Мегин Келли, которую обвинили в «расизме» после слов о том, что белых американцев всегда осуждают за шутки с чёрными масками на Хэллоуин. Несмотря на последующие извинения, руководство телеканала решило прекратить сотрудничество с Келли, которая до этого дважды брала интервью у Владимира Путина, сообщает Euronews.
Одна из самых известных журналисток США Мегин Келли в результате скандала может уйти с NBC. Её обвиняют в расизме. Это произошло после её высказываний о «блэкфейсе» — разновидности грима для изображения чернокожих. На следующий день Келли извинилась.
В России Келли известна тем, что дважды брала интервью у Владимира Путина. Летом Келли выступила модератором заседания Петербургского экономического форума.
The Daily Mail сообщает, что Мегин Келли наняла адвоката Брайана Фридмана. По информации издания, если в её словах, произнесённых в эфире, не найдут ничего предосудительного, Келли могут выплатить всю оговорённую контрактом с NBC сумму — $69 млн.
В социальных сетях и в прессе обратили внимание на то, что высказывание такого рода для Келли — «рецидив», за который она регулярно публично извиняется. Есть сведения, что адвокат Келли в пятницу проведёт встречу с представителями телеканала, чтобы «определить дальнейшие шаги». NBC и сама журналистка происшедшее официально никак не комментируют.
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