Euronews: на NBC решили уволить Мегин Келли за расистские высказывания

15:08 Путин рассказал о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР Россия держит на контроле ситуацию с расследованием убийства российских журналистов в ЦАР, при этом достоверных данных по этому вопросу по-прежнему нет, рассказал российский лидер Владимир Путин.

15:06 Ковтун заявил, что главной целью является попадание на чемпионат Европы После выступления в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске Максим Ковтун рассказал о своём состоянии и назвал свою главную цель на эти соревнования.

15:04 Число жертв ДТП в Москве в 2018 году снизилось на 9% Число погибших в результате ДТП в Москве за 11 месяцев 2018 года уменьшилось на 9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева.

14:59 Путин прокомментировал работу ЧВК «Вагнер» за рубежом Президент России Владимир Путин прокомментировал работу российских частных военных компаний за границей, отметив, что ЧВК вправе продавливать бизнес-интересы в любой части планеты, однако их действия должны оставаться в рамках закона.

14:57 В результате пожара в жилом доме в Москве погибли двое детей В результате пожара в одной из девятиэтажек на юге столицы погибли двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

14:56 Путин назвал неизбежными пенсионные изменения Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что вопрос изменения пенсионного законодательства «чувствительный и важный».

14:56 Ковтун оценил своё выступление в короткой программе на чемпионате России Максим Ковтун оценил своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.

14:53 Рада поддержала законопроект о лишении УПЦ её названия Верховная рада Украины приняла законопроект о лишении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата её названия. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

14:51 Путин прокомментировал ситуацию с арестом правозащитника Пономарёва Российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с арестом правозащитника Льва Пономарёва.

14:50 Симоньян встретилась с мечтающей взять интервью у президента девочкой Семнадцатилетняя Регина Парпиева из Нижнего Новгорода, которая стала известна благодаря проекту «Мечтай со мной», в беседе с главным редактором RT Маргаритой Симоньян рассказала о своём желании взять интервью у президента России Владимира Путина.

14:50 Адвокат заявил, что закон Родченкова поможет в борьбе с мошенниками в спорте Джим Уолден, адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, прокомментировал внесение в конгресс США законопроекта об уголовной ответственности за допинг.

14:49 Путин призвал совершенствовать систему ФСИН Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции согласился с необходимостью совершенствовать систему ФСИН.

14:40 Глава департамента судейства РФС считает, что VAR не избавит футбол от ошибок Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR), введение которой было утверждено в начале декабря, не сможет избавить футбол от ошибок.

14:35 Егоров оценил работу судейского корпуса в 2018 году Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судейского корпуса в 2018 году.

14:35 Эксперт прокомментировал заявление США о выводе войск из Сирии Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал в беседе с RT решение США вывести войска из Сирии.

14:33 При пожаре в Северной Осетии пострадали пять человек В Северной Осетии в результате пожара, произошедшего после взрыва газа в двухэтажном доме в посёлке Октябрьское, по уточнённым данным, пострадали пять человек.

14:33 Глушаков заявил, что в будущем хотел бы возглавить «Спартак» Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от сдачи экзамена на тренерскую лицензию УЕФА категории А.

14:31 Путин оценил возможные последствия брексита для России Российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что выход Великобритании из ЕС отразится на России «в минимальном значении».

14:29 В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские военные на линии разграничения сторон в Донбассе усиливают свои группировки артиллерией.

14:28 Путин сравнил ситуацию на рынке топлива в России и во Франции Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, комментируя протесты «жёлтых жилетов» во Франции, сравнил ситуацию на рынке топлива двух стран.

14:27 В состав ЧФ вошли патрульный корабль и буксирное судно В состав Черноморского флота вошли головной корабль проекта 22160 «Василий Быков» и спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

14:26 Путин рассказал о введении цифрового телевидения в регионах России Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос введения цифрового телевидения в регионах страны необходимо решать аккуратно, а данная тема обсуждается с учётом интересов и тех людей, которые не могут приобрести соответствующие приставки.

14:19 МВД России решило заблокировать статью об употребляющей героин девушке Министерство внутренних дел России приняло решение о блокировке статьи о героиновой наркоманке на ресурсе «Батенька, да вы трансформер». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

14:17 Путин прокомментировал закон об иноагентах в России Российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал закон об иностранных агентах в России.

14:16 В ОНК рассказали, что Мамаев посещает храм чаще Кокорина Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал о посещении храма полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным, которые в настоящее время содержатся в СИЗО «Бутырка».

14:15 Власти Северной Осетии назвали возможную причину взрыва газа в доме Власти Пригородного района Северной Осетии заявили, что предварительной причиной взрыва в доме в посёлке Октябрьское считается утечка газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу районной администрации Руслана Есиева.

14:14 Путин констатировал прямое вмешательство Киева в дела церкви На Украине произошло прямое вмешательство государства в дела церкви, заявил президент России Владимир Путин.

14:10 В ЛНР назвали причину отсутствия обмена пленными с Киевом В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что договорённости по обмену пленными не удалось достичь из-за деструктивной позиции Киева.

14:09 Путин отметил важность объективности СМИ Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что СМИ необходимо быть объективными.

14:08 Миятович объяснил, почему шансы Моуринью возглавить «Реал» высоки Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович объяснил, почему шансы экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вернуться в испанский клуб высоки.

14:07 В Госдуме назвали мобилизацию экономики результатом действия антироссийских санкций Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление российского лидера Владимира Путина о том, что введение санкций против России связано с ростом могущества и конкурентоспособности страны.

14:06 Путин ответил на вопрос о женитьбе Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции ответил на вопрос, намерен ли он жениться.

13:55 В Москве открыли станцию метро «Беломорская» Власти Москвы в четверг, 20 декабря, открыли станцию Замоскворецкой линии метро «Беломорская».

13:54 Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии Российский лидер Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Дональда Трампа о победе над террористической организацией «Исламское государство»* в Сирии, а также решение США вывести войска из САР.

13:51 Сенатор о ситуации с рэперами: запрещать — это не метод Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Республики Башкортостан Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о ситуации с российскими рэперами.

13:51 Сборная России по футболу завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА Сборная России по футболу завершила 2018 год на 48-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

13:50 Путин: Бутина не исполняла заданий госорганов России в США Российский президент Владимир Путин заявил, что для тюремного заключения россиянки Марии Бутиной в США нет оснований. По словам главы государства, обвиняемой не в чем признаваться, так как заданий российских госорганов в США она не исполняла.

13:39 В МИД Армении рассказали, как будут строить отношения с Россией В МИД Армении заявили, что Ереван будет строить отношения с Москвой на принципах суверенного равноправия. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь министерства Анна Нагдалян.

13:38 Путин исключил возможность «реставрации социализма» в России Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос, возможна ли реставрация социализма в России.

13:37 Сторонника ИГ приговорили к десяти годам колонии в Петербурге Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Ленинградском окружном военном суде приговорил к десяти годам колонии мужчину, присягнувшего на верность «Исламскому государству»*.

13:35 Путин оценил возможность улучшения отношений России и Украины Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что ненормальная ситуация в отношениях между Россией и Украиной не изменится, пока у власти в Киеве находятся русофобы.

13:34 На Украине за год в уличных акциях приняли участие более 20 млн граждан Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что в уличных акциях в стране с начала 2018 года приняли участие более 20 млн граждан страны.

13:32 Путин связал санкции с ростом могущества России Российский лидер Владимир Путин, комментируя в ходе большой пресс-конференции санкции в отношении России, отметил, что их введение связано с ростом могущества и конкурентоспособности страны.

13:31 В США заявили о «мультиканальном вмешательстве» России в выборы на Украине Бывший посол США на Украине Джон Хербст в интервью радиостанции «Новое время» заявил, что Россия якобы планирует «мультиканальное вмешательство» в украинские выборы.

13:28 Путин анонсировал поправки для упрощения получения гражданства России Поправки в закон об упрощении получения российского гражданства примут в начале 2019 года, заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции.

13:26 Источник сообщил о взрыве газа в частном доме в Северной Осетии В одном из частных домов Северной Осетии произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

13:25 Путин оценил ситуацию с выборами глав регионов Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с прошедшими выборами глав регионов.

13:25 Нурмагомедов поздравил Кормье, который был признан бойцом года по версии ESPN Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поздравил американского спортсмена смешанных единоборств Даниэля Кормье, которого ESPN назвал бойцом года.

13:20 Эрдоган и Рухани проводят встречу в Анкаре Лидеры Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани проводят встречу в Анкаре.