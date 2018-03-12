Мегин Келли: перехитрить Путина невозможно — но прижать к стенке можно попробовать

В интервью телеканалу MSNBC ведущая NBC Мегин Келли, взявшая интервью у Владимира Путина, отметила умение российского президента очаровать собеседника и заявила, что российского лидера «невозможно переиграть». Журналистка также поделилась своим мнением об отношениях Путина и Трампа и предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Мегин, спасибо, что присоединились к нам. Отличная добыча, как говорят в нашей сфере. После любого большого интервью я люблю задавать один из тот же вопрос: чего мы не увидели? Было ли в этом парне что-то от КГБ? Он запугивал? Он маленького роста, кстати. Я узнал, что его рост пять футов шесть дюймов (приблизительно 170 см. — ИноТВ), а вес 150 фунтов (приблизительно 68 кг. — ИноТВ), тем не менее он производит впечатление человека, который бывал в комнатах пыток. Он знает, как наводить ужас на других. Что вы думаете о вашей встрече с ним?

МЕГИН КЕЛЛИ, ведущая программы «Мегин Келли Сегодня» телеканала NBC News: Во-первых, я хочу сказать, что ваше название для нашей программы мне понравилось больше. Наше было: «Лицом к лицу с Путиным», а ваше: «Выскажем всё Путину» (в оригинале: Putting it to Putin. — ИноТВ). Очень выразительно, мне очень понравилось.

Я бы сказала, удивительным в этот раз, так же как и когда мы встречались с ним в Санкт-Петербурге в июне, было то, каким добрым он был, когда камеры были выключены. Настоящий джентльмен. Он может выглядеть необычайно вежливым, внимательным. Он предложил нам экскурсию по Кремлю, и мы её совершили, и мы взяли наши камеры, так что зрители сегодня это увидят. То есть обольститель — это тот образ, в котором он желает предстать, поскольку в Путине вы видите то, что он хочет, чтобы вы увидели.



А потом вы включаете камеры — и он становится этаким пламенным, воинственным лидером, каким мы видели его столько раз.

Джордж Буш — младший сказал, что смог разглядеть его душу. Что вы об этом думаете? Может, именно об этом он и говорил? О его обаянии? Стремлении обаять?

МЕГИН КЕЛЛИ: Я уверена, что нет. Вы видите в Путине то, что он хочет, чтобы вы увидели. Этот человек служил в КГБ, он умеет манипулировать людьми, он делал это всю свою жизнь. Даже в прошлый раз, когда мы были в Санкт-Петербурге, он потратил время на то, чтобы рассказать мне, не под запись, о своей любви к своим детям, к своей маме. Я сама мама троих детей. То есть он очень умён. У вас создаётся впечатление, что он самый умный человек в любой аудитории. Не стоит пытаться переиграть Владимира Путина, я не думаю, что это возможно.

Но можно попробовать, как я сделала в своём интервью, немного прижать его к стенке. У меня есть факты. И, при всём уважении к российскому президенту, он говорил неправду, когда я его расспрашивала. Мы оба это знали. Он знал это, и я знала это. Между нами происходила этакая схватка горилл: мы смотрели друг на друга, он знал, что я собираюсь напасть на него с фактами, и уворачивался. Но в этот раз мне удалось просто-напросто показать ему. Вот что сказано в обвинительном акте. Вот что написано в электронном письме. Вот доказательства ваших связей с этим человеком и так далее. В этот раз мы копнули глубоко.

Старая марксистско-ленинистская ментальность диктует: служить нужно не правде, а государству. Но вы также задавали Путину вопрос о пристрастии Трампа к Twitter. Давайте посмотрим.

Фрагмент интервью

МЕГИН КЕЛЛИ: Вы когда-нибудь читаете его твиты?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Нет.

МЕГИН КЕЛЛИ: А сами пишете?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Нет.

МЕГИН КЕЛЛИ: Почему нет?

ВЛАДИМИР ПУТИН: У меня есть другие средства выразить свою точку зрения или провести какое-то решение. Ну, Дональд — более современный человек.

МЕГИН КЕЛЛИ: Вы бы назвали его более колоритным, чем вы?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Может быть.

(Смеются) Ну, это было просто. Есть ли между этими парнями сегодня броманс? Нравятся они друг другу или они просто соперники и ничего больше?

МЕГИН КЕЛЛИ: Я бы не стала этого утверждать. Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела это в нём. Я увидела, что, возможно, у него есть что-то на Дональда Трампа. И если вы посмотрите программу сегодня, вы увидите, что это может быть, поскольку мы провели большое расследование. Сегодня будет не только Владимир Путин, но и множество экспертов, которые понимают Путина и Трампа и отношения, в которых они состоят. Поэтому я и спросила его: «Как вы думаете, почему Дональд Трамп никогда не говорит о вас плохо? Никогда». Я думаю, тут нечто большее, чем восхищение этим российским харизматичным лидером, Крис. Я думаю, велика вероятность, что Путин знает что-то о Дональде Трампе, что господин Трамп не хотел бы предавать огласке.

Вы думаете, это российское досье? Или это имеет отношение к деньгам?

МЕГИН КЕЛЛИ: Я ставлю на то, что это не досье. После расследования, которое мы провели для этой программы, я думаю, что это имеет отношение к деньгам. Ко временам, когда в начале своей карьеры, в 90-х годах, он имел дело с русскими, к имуществу Трампа здесь, в США. И об этом я также спрашивала Владимира Путина. Так что разговор довольно содержательный.

Я хотела сказать вам, что хорошенько его припечатала по поводу вмешательства в выборы, так что вы увидите, как он будет увиливать. Представляете, я даже задала ему вопрос о всей этой теме с позированием без рубашки!

(Смеются) Мне кажется, вы со своими вопросами и умением интерпретировать ответы докопались до чего-то, о чём говорил этот парень, Сэм Нанберг*, вбросивший на этой неделе информацию о том, что там (в российском деле. — ИноТВ) может быть что-то существенное.

МЕГИН КЕЛЛИ: Мне показалось это интересным. Знаете, когда вы видите Нанберга и Эрика Принца, не забывайте: всё это в конечном счёте ведёт к Владимиру Путину. Вот почему мы обсуждаем Манафорта, Флинна, Нанберга и всех этих людей. Это всё из-за того, что Владимир Путин сделал во время нашей предвыборной гонки. И, должна сказать, он планирует сделать это и в 2020 году тоже. Потому что, слушая его, не возникает ощущения, что этот человек хоть сколько-нибудь успокоился после своего грубого посягательства на наши выборы. А всё потому, что мы ничего не сделали, чтобы дать ему отпор после его вмешательства.

Дата выхода в эфир 10 марта 2018 года.

* Сэм Нанберг — бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа, давший показания большому жюри по делу о вмешательстве России в выборы президента США (прим. ИноТВ).

