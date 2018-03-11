Обозреватель Forbes: в распространении фейков виноваты не боты, а «коллективная наивность»

Недавнее исследование Массачусетского технологического института показало, что пользователи Twitter играют более заметную роль в распространении фейковых новостей, чем боты, пишет обозреватель Forbes испанский профессор Энрике Данс. На его взгляд, эта излишняя доверчивость людей к сфабрикованным материалам объясняется тем, что в современных школах не учат критическому мышлению.

Недавнее исследование Массачусетского технологического института (MIT) подтвердило то, о чём многие догадывались: пользователи Twitter играют более заметную роль в распространении фейковых новостей, чем боты. Об этом в своей статье для Forbes пишет испанский профессор Энрике Данс.

По его словам, специалисты MIT изучили порядка 126 тыс сообщений, которыми на протяжении более десяти лет делились около трёх млн пользователей соцсети. Выяснилось, что сфабрикованные материалы распространяются «до 20 раз быстрее», чем реальная информация.

Исследование касалось только Twitter. Но, вполне вероятно, схожие результаты можно обнаружить в других популярных социальных сетях, считает Данс.

«За короткий период времени мы создали систему, которая позволяет и поощряет распространение информации, одновременно отказавшись нести какую-либо ответственность за то, чтобы формально обучить людей ею пользоваться. Что же могло пойти не так?» — риторически спрашивает профессор.

На его взгляд, дело не только в том, что людей не учат, как именно пользоваться социальными сетями. Существует более широкая проблема — система образования, которое остаётся неизменной на протяжении десятилетий.

«Проще говоря: наши системы образования аналогичны тем, что были у наших родителей и дедушек с бабушками. Мы читаем учебники, заучиваем их содержание и затем механически повторяем на экзаменах», — утверждает Данс.

По его мнению, люди продолжают считать главным источником знаний книгу или учителя. Эта зависимость от учебников «искажает образование» и не даёт развить собственный критерий оценки.

«В этом и заключается горькая правда: мы склоны верить тому, что видим на экране, принимать первые результаты, которые выдаёт нам поисковая система, и слишком охотно делимся информацией в соцсетях, возможно, в надежде добиться большей популярности. Если мы находим что-то, что привлекает наше внимание или совпадает с нашим взглядом на мир, мы делимся этой информацией, обычно даже не проверяя её», — рассуждает автор статьи.

Он продолжает: «И, конечно, если все делятся чем-то, то это должны быть правдой, ведь так? Но как мы видели во время выборов 2016 года в США, эта встроенная уязвимость социальных сетей успешно эксплуатировалась. Хотя настоящие виновники — это не боты и фиктивные учётные записи, управляемые из Балкан или России, а наша коллективная наивность».

Получать знание сегодня значит справляться с постоянно растущим объёмом информации и уметь отделять зёрна от плевел. Следовательно, школы должны помочь детям понять, что учебник, учитель, газета, правительство или родители не могут быть единственным источником информации, полагает профессор.

«Технологии не помогут нам решить ключевую проблему — наше желание делиться фейковыми новостями... Этого можно добиться, только если адаптировать наши образовательные системы к меняющимся временам, в которые мы живём», — заключает Энрике Данс.