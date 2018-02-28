Azcentral выяснил, что Маккейн был одной из главных целей «русских троллей»

Несмотря на то что по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера Twitter заблокировал аккаунты, связанные с российской «армией троллей», по сохранившимся твитам Azcentral сделал выводы, что одной из главных целей нападок был сенатор Джон Маккейн. Как полагает ресурс, за нелюбовь к России «тролли» называли его «предателем» и распространяли дискредитирующую информацию.

«Российские тролли» из Twitter, которых теперь «вычистили из социальной сети», активно распространяли теории заговора и оскорбления в адрес американского сенатора Джона Маккейна, утверждая, что он «предатель» и «республиканцем только называется», сообщает на своём сайте аризонское подразделение сети USA Today Azcentral.

Как показало детальное изучение более 300 твитов о Маккейне, российские аккаунты часто делали перепост записей других пользователей с критикой в адрес сенатора, а также делились ссылками материалов «полноправных новостных организаций». Впрочем, как отмечает ресурс, неудивительно, что «тролли» пытались «дискредитировать» сенатора от штата Аризона, ведь тот нередко выступал с нелестными комментариями в адрес российского лидера Владимира Путина. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Маккейн известен своей «маниакальной ненавистью» к России.

«Неудивительно, что фабрика троллей Владимира Путина в качестве одной из своих главных целей выбрала сенатора Маккейна, который возглавил в конгрессе инициативу по борьбе с российской агрессией, нарушением прав человека и коррупцией. Подталкивая тех, кто руководит национальной безопасностью Америки, наконец усилить нашу оборону против иностранных вмешательств в киберпространстве, он продолжает свою работу, дабы сделать всё возможное, чтобы Россия заплатила за свою атаку на нашу демократию», — заявила представитель сенатора Джули Таралло.

Хотя Twitter заблокировал аккаунты, связанные с деятельностью российской «армии троллей», на базе «части списка, выпущенного конгрессом», NBC News сохранил более 200 тыс. «твитов, связанных с Россией», и опубликовал в отдельной онлайн-базе данных. Azcentral подчёркивает, что этот список неполный, однако он даёт представление о «пропагандистских действиях Кремля в Twitter» и подтверждает предположение о том, что Маккейн был одной из главных целей достаточно «бессистемных» нападок.

Так, некоторые «тролли» пытались преуменьшить военные заслуги сенатора, который провёл пять лет в плену во время войны во Вьетнаме. Но в большинстве твитов из списка сделан упор на критику в адрес Маккейна со стороны его однопартийцев, поддерживающих Дональда Трампа, с которыми сенатор вот уже три года ведёт противостояние. В удалённых записях нередко звучат призывы к сенатору подать в отставку, приправленные оскорблениями вроде «предатель» и «продажная марионетка».

Кроме того, среди записей «троллей» фигурирует одна, упоминающая «ложную информацию о Маккейне и ИГ»*, когда тот якобы встречался с кем-то из представителей «Исламского государства» в Сирии. Также «тролли» не оставили без внимания новости о том, что сенатор получил документ с «возможным, но неподтверждённым» компроматом на Дональда Трампа и передал его в ФБР. Пользователи предположили, что Маккейн сам же и заказал бумагу.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.