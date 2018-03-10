NBC: Путин заявил, что Россия, как и США, никогда и никому не выдаёт своих граждан

В интервью журналистке NBC Мегин Келли президент России Владимир Путин заявил, что ему «безразлично» то, что 13 россиян и три российские компании вмешались в выборы в США, потому что они не представляют российское государство. На вопрос, разрешит ли президент России экстрадицию этих граждан в США, Путин ответил, что Россия — так же, как и США, — «никогда» и никому не выдаёт своих граждан. Также, по мнению Путина, они не совершили никакого противоправного действия.

Считаете ли вы нормальным то, что 13 россиян и три российские компании вмешались в наши выборы?

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Да мне всё равно, мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют государство.

Вам не может быть безразлично.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Абсолютно. Они не представляют интересов российского государства. Может, они не русские, а украинцы, татары, евреи с российским гражданством. Это ещё проверить надо. Может быть, у них двойное гражданство или грин-карта. А может быть, им за эту работу американцы заплатили. Откуда вы знаете? Я не знаю.

Ранее я спросила Путина, расследует ли он это нападение.

Что вы сделали для того, чтобы успокоить себя насчёт того, стоят ли за этим упомянутые 13 россиян и три российских компании или нет? Это спровоцировало международный скандал.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Я знаю, что они не представляют российское государство, российскую власть.

Экстрадируете ли вы их в США?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Никогда. Россия вообще своих граждан никому не выдаёт. Так же, как и Соединённые Штаты. Вы-то разве кого-нибудь выдаёте из своих граждан? Это во-первых. Во-вторых, я не вижу, чтобы они совершили какое-то противоправное действие.

Дата выхода в эфир 09 марта 2018 года.