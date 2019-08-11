Bloomberg: Трамп рискует проиграть борьбу с терроризмом, сосредоточившись на противостоянии Китаю и России

Новая внешнеполитическая стратегия президента США Дональда Трампа рискует отвернуть от страны союзников среди небольших государств и поставить под угрозу победу над терроризмом на Ближнем Востоке, пишет журналист Эли Лейк в своей статье для Bloomberg. Противостояние Китаю и России, по мнению Лейка, не должно мешать борьбе с террористами.

Внешняя политика президента США Дональда Трампа не отличается последовательностью: сегодня он угрожает лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну уничтожением, а уже на следующий день посылает ему любовные письма. Однако за всей запутанностью действий президента журналист Эли Лейк, как он отмечает в своей статье для Bloomberg, видит не что иное как попытку реформировать американскую внешнюю политику.



При этом Лейк осуждает приоритеты новой внешнеполитической стратегии США, полагая, что администрация Трампа, вместо того чтобы сосредоточиться на борьбе с терроризмом, фокусируется на угрозе со стороны Китая и России.



У данной стратегии есть только одна проблема: она ставит страну перед «ложным выбором» там, где выбирать необязательно. Так, по мнению журналиста, США могут бороться с террористическими организациями, по мере необходимости вовлекая Пекин и Москву, и одновременно противостоять их агрессии.



При этом новая стратегия может быть чревата для страны. Наилучшей иллюстрацией её недостатков Лейк видит Сирию. На протяжении нескольких лет одним из наиболее ценных союзников США в борьбе с ИГ* были курды, в частности Отряды народной самообороны. Однако их тесная связь с турецкими курдами, которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет в терроризме, ставит администрацию Трампа перед непростым выбором.



Так, в соответствии с новой стратегией США должны отдать приоритет безопасности Турции, а не вполне обоснованным страхам сирийских курдов перед военным нападением страны. Несмотря на то, что курды активно поддерживали Вашингтон в борьбе с боевиками ИГ, Анкара является давним союзником по НАТО. И хотя последние несколько лет там немного отклонились от прозападной политики, Турция имеет гораздо большее значение, чем курды, когда дело доходит до региональной конкуренции с Россией, полагает Лейк.



Хотя, вероятно, договоренности по созданию зоны безопасности на севере Сирии, которых на этой неделе достигли США и Турция, избавят их от столь болезненного выбора. В частности, по словам директора отдела исследований Фонда защиты демократии Дэвида Адесника, выполнение соглашения позволит Трампу «сохранить оба альянса». Тем не менее, как отмечает Лейк, это не является гарантией безопасности для курдов.



Это, по его мнению, указывает на важнейший недостаток стратегии Белого дома, тогда как противостояние Китаю и России не исключает возможность продолжения борьбы с террористической угрозой.



Кроме того, отвернувшись от курдов, США рискуют потерять доверие союзников среди небольших государств, которые могли бы помочь в противостоянии Китаю и России, отмечает Лейк в стать для Bloomberg.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.